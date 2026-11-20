Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζάλγκιρις. Ο Χέιζ-Ντέιβις που έκανε την αρχή, ο Ναν που σημάδεψε τον αργό Βαλαντσιούνας και ο Χουάντσο που ήταν ο κρυφός MVP του “τριφυλλιού”.

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε συμπαγής στην Λιθουανία και επικράτησε με 87-72 της Ζάλγκιρις, επιστρέφοντας στις νίκες και βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 9-4 στην EuroLeague.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του “τριφυλλιού”.

Ο Χέιζ-Ντέιβις και ο Φαλ έκαναν την αρχή

Οι “πράσινοι” έδειξαν από νωρίς τις προθέσεις τους στην Ζάλγκιρις. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έριξε στο παρκέ μία τρομακτικά ψηλή πεντάδα με μόλις έναν γκαρντ (Φρανσίσκο), τρεις φόργουορντ (Μπόνγκα, Χέιζ-Ντέιβις, Γιαμπουσέλε) και έναν σέντερ (Φαλ). Ο στόχος ήταν σαφής: Οι “πράσινοι” ήθελαν να επιβάλλουν τους κανόνες τους αμυντικά, να κρύψουν το γήπεδο στην Ζάλγκιρις και να περιορίσουν τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Το πλάνο πέτυχε απόλυτα.

Ο Λιθουανός ψηλός τα βρήκε σκούρα απέναντι στον Φαλ και την άμυνα των “πρασίνων”, δεν σημείωσε δίποντο σε όλο το πρώτο μέρος και τελικά ολοκλήρωσε το ματς με 9 πόντους με 2/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές, αλλά και -12 στο σύστημα σε 26 λεπτά συμμετοχής.

Με τον Βαλαντσιούνας εγκλωβισμένο, μπήκε σε εφαρμογή το δεύτερο κομμάτι του σχεδίου του Παναθηναϊκού, που έκανε σημείο αναφοράς στην επίθεση τον Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός κουβάλησε τους “πράσινους” στο σκοράρισμα στο πρώτο μέρος, τελειώνοντας το ματς με 20 πόντους με 5/11 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές και 6 ριμπάουντ σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε ζημιές με πολλούς τρόπους. Τροφοδοτήθηκε με μπάλες στο Post, έπαιξε ακόμα και Pick and Roll ως χειριστής, πήρε τα σουτ που του αναλογούσαν. Έβαλε τις βάσεις για την ομάδα του. Τον επίλογο, ωστόσο, τον έδωσε άλλος.

Το “Χουάντσο effect” και η κλάση του Ναν

Στην τρίτη περίοδο ήρθε η αντίδραση της Ζάλγκιρις. Οι Λιθουανοί σημάδεψαν τον Φαλ στο Pick and Roll και πήραν μομέντουμ. Αυτό έφερε τα πάνω-κάτω και συνεχίστηκε ακόμα και μετά τις αλλαγές του Παναθηναϊκού. Τότε, πέρασε στο παρκέ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Και τα δεδομένα άλλαξαν εκ νέου.

Ο Ισπανός έδωσε ισορροπία στην άμυνα του Παναθηναϊκού, αλλά και έναν παίκτη που έκανε τα βασικά στην επίθεση, χωρίς να ζητάει μπάλα. Η βοήθειά του θεωρητικά δεν αποτυπώθηκε, αλλά ήταν σαής: Ο Χουάντσο τελείωσε το ματς με 0 πόντους (0/1 τρίποντο), 5 ριμπάουντ, 1 τάπα, αλλά και το σπουδαίο +16 στο σύστημα +/- σε 12 λεπτά συμμετοχής. Ήταν ο κρυφός MVP. Η πεντάδα, δε, που ανέδειξε τα στοιχεία του ήταν μία πεντάδα βγαλμένη από το (πρόσφατο) παρελθόν του Παναθηναϊκού.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εμπιστεύτηκε τους “παλιούς” όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν και δικαιώθηκε. Και αν ο Χουάντσο έδωσε νόημα σε όσα γίνονταν στην πίσω πλευρά του παρκέ, ο Ναν έδωσε νόημα σε όσα γίνονταν μπροστά, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 21 πόντους (4/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ) σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Ο Αμερικανός σταρ πήρε από το χέρι την ομάδα του στην 4η περίοδο, σημειώνοντας συνεχόμενους πόντους, με σχεδόν όλους να έρχονται σε κατάσταση Pick and Roll πάνω στον Βαλαντσιούνας. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Γκραντ παίρνει σκριν από τον Λεσόρ και πασάρει άμεσα χέρι με χέρι (handoff) στον Ναν.

Ο Ναν παίρνει σκριν από τον Γκραντ (για να πάει πάνω του ο Έντουαρντς) και άμεσα από τον Λεσόρ, με τον Βαλαντσιούνας να μένει πίσω, παίζοντας Flat άμυνα.

Ο Ναν ευστοχεί σε τρίποντο.

Ιδού ακόμα μία φάση, στην αμέσως επόμενη επίθεση του Παναθηναϊκού:

Ο Γκραντ παίρνει σκριν από τον Λεσόρ και πασάρει στον Ναν, με την Ζάλγκιρις να αλλάζει πάλι και να βάζει τον Έντουαρντς πάνω στον Ναν.

Ο Ναν παίρνει σκριν από τον Λεσόρ, με τον Βαλαντσιούνας να μένει πίσω, αλλά ετοιμάζεται να πάρει και δεύτερο σκριν.

Ο Ναν παίρνει και δεύτερο σκριν από τον Λεσόρ, με τον Βαλαντσιούνας να μένει ακόμα πιο πίσω.

Ο Ναν ευστοχεί σε τρίποντο.

Ο Παναθηναϊκός ήταν κυνικός στην τέταρτη περίοδο. Υποχρέωσε τον Βαλαντσιούνας να αμυνθεί σε κάθε φάση στο Pick and Roll, τον σημάδεψε αλύπητα, πλήγωσε την Ζάλγκιρις. Όταν ο Λιθουανός πέρασε στον πάγκο, ήταν πλέον αργά. Η διαφορά είχε φτάσει σε διψήφιο νούμερο και το παιχνίδι είχε κριθεί.

Μία καλή νίκη ψυχολογίας

Ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα στην Λιθουανία. Οι “πράσινοι” είχαν ανάγκη από μία καλή νίκη, αλλά ακόμα περισσότερο από μία πειστική εμφάνιση. Τα κατάφεραν και τα δύο, δείχνοντας ενθαρρυντικά σημάδια στην επιθετική λειτουργία τους, που το τελευταίο διάστημα έμοιαζε να είναι και το ζήτημα.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα - και η εικόνα - του Παναθηναϊκού θα κάνει καλό σε όλους. Γίνεται σαφές, ωστόσο, ότι πρέπει να υπάρξει και συνέχεια. Να έρθει δηλαδή μία σειρά καλών εμφανίσεων και αποτελεσμάτων, που θα δώσει αυτοπεποίθηση στο “πράσινο” στρατόπεδο. Στο Κάουνας είναι πολύ πιθανό να έγινε το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.