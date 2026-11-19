Δείτε το βίντεο του Gazzetta από τη βράβευση του Σιλβέν Φρανσίσκο από τη Ζάλγκιρις, πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηαναϊκό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ: Γιώργος Κούβαρης

Η Ζάλγκιρις πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό βράβευσε τον Σιλβέν Φρανσίσκο για την προσφορά του στον σύλλογο.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος γκαρντ των «πρασίνων» αποθεώθηκε από τους οπαδούς της λιθουανικής ομάδας, καθώς ήταν η πρώτη φορά που επέστρεφε ως αντίπαλος, μετά την αποχώρησή του το καλοκαίρι.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta