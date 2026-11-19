Ζάλγιρις - Παναθηναϊκός: Η βράβευση στον Φρανσίσκο και η αποθέωση στον Γάλλο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ: Γιώργος Κούβαρης
Η Ζάλγκιρις πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό βράβευσε τον Σιλβέν Φρανσίσκο για την προσφορά του στον σύλλογο.
Συγκεκριμένα ο Γάλλος γκαρντ των «πρασίνων» αποθεώθηκε από τους οπαδούς της λιθουανικής ομάδας, καθώς ήταν η πρώτη φορά που επέστρεφε ως αντίπαλος, μετά την αποχώρησή του το καλοκαίρι.
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🤲 Η βράβευση στον Φρανσίσκο από τη Ζάλγκιρις, όλο το γήπεδο τον αποθέωσε φωνάζοντας το όνομά του. #paobc https://t.co/N5La1LSJ7m— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 19, 2026
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