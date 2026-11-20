Παναθηναϊκός: H παρακάμερα από το μεγάλο διπλό στο Κάουνας
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε το νέο επεισόδιο της σειράς «Greens on Tour», μεταφέροντας τους φίλους της ομάδας πίσω από τις κάμερες, στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Ζάλγκιρις στο Κάουνας.
Το βίντεο περιλαμβάνει στιγμές όπως την επανένωση με τον Μάριους Γκριγκόνις και τη βράβευση του Σιλβέν Φρανσίσκο. Φυσικά, από τα backstage δεν θα μπορούσαν να λείπουν η εντυπωσιακή εμφάνιση του Φαλ, το θεαματικό κάρφωμα του Ματίας Λεσόρ μπροστά στον Γιόνας Βαλαντσιούνας, αλλά και οι θερμές εκδηλώσεις λατρείας των φίλων του Παναθηναϊκού τόσο στη Zalgirio Arena όσο και κατά την επιστροφή της αποστολής στο ξενοδοχείο.
«Μια υπέροχη βραδιά στο Κάουνας! Μεγάλες εμφανίσεις, αστείρευτη προσπάθεια και μια νίκη που άξιζαν οι πράσινοι. Ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς και παίρνουμε αυτή τη δυναμική μαζί μας! Ώρα να ρίξουμε μια αποκλειστική ματιά στα παρασκήνια μιας αξέχαστης βραδιάς εκτός έδρας!», ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην ανάρτησή της.
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🎥 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡𝗦 𝗢𝗡 𝗧𝗢𝗨𝗥 | 𝗞𝗔𝗨𝗡𝗔𝗦 ☘️ What a night in Kaunas! Big performances, pure hustle and a well-deserved W for our Greens. 💚 The road is long, and we're taking this momentum with us! Time to take an all-access look behind the scenes of an unforgettable night on the road! 👀 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 20, 2026
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