Παναθηναϊκός: Back to the 00' s με Διαμαντίδη και Μπατίστ που... θυμήθηκαν τα παλιά
Αποστολή στο Κάουνας: Γιώργος Κούβαρης
Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα στην Μπολόνια, έχει μπροστά του ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιλοξενείται την Πέμπτη (19/11) από τη Ζάλγκιρις, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.
Λίγο πριν από την προπόνηση της Πέμπτης (18/11), το παρκέ της Zalgirio Arena έφερε αναμνήσεις από τα... 00's. Οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Μάικ Μπατίστ, βαρέσανε σουτάκια.
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🥺 𝝙𝝚𝝢 𝝟𝝠𝝖𝝞𝝡𝝚 𝝚𝝡𝝚𝝞𝝨, 𝝚𝝨𝝚𝝞𝝨 𝝟𝝠𝝖𝝞𝝩𝝚❗ 🏀 Ο Μπατίστ και ο Διαμαντίδης γύρισαν τον χρόνο πίσω, κάνοντας χαλαρή προπόνηση στο Κάουνας, με τους νοσταλγούς μπασκετόφιλους να θυμούνται αξέχαστες στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή των δύο πρωταγωνιστών! Αποστολή στo Κάουνας : Γιώργος Κούβαρης #panathinaikosbc— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 18, 2026
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