Οι Μάικ Μπατίστ και Δημήτρης Διαμαντίδης έκαναν σουτ πριν από την προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει Ζάλγκιρις.

Αποστολή στο Κάουνας: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα στην Μπολόνια, έχει μπροστά του ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιλοξενείται την Πέμπτη (19/11) από τη Ζάλγκιρις, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Λίγο πριν από την προπόνηση της Πέμπτης (18/11), το παρκέ της Zalgirio Arena έφερε αναμνήσεις από τα... 00's. Οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Μάικ Μπατίστ, βαρέσανε σουτάκια.

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