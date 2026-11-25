Η ανάρτηση του Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις μετά το ασύλληπτο «game winner» που έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό στην έδρα της Βαλένθια με 86-83.

Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις... ξέρανε και πάλι τη Βαλένθια, όπως πέρυσι! Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το «διπλό» από την Ιβηρική Χερσόνησο (86-83) με το αδιανόητο σουτ του Αμερικανού και έφτασε τις δέκα νίκες στη φετινή EuroLeague.

Ο 32χρονος σταρ του Τριφυλλιού ανήρτησε μια δημοσίευση γεμάτη νόημα και με έκδηλο το ποιητικό στοιχείο του χαρακτήρα και της ιδιοσυγκρασίας του. Σε αυτή, ο Χέιζ - Ντέιβις έδωσε τον ορισμό του «deja vu» και αποκάλυψε ότι ένας οπαδός της Βαλένθια τον έβρισε, μερικές στιγμές πριν πάρει την μπάλα για το νικητήριο σουτ.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Πράξη IV — Ο κεραυνός χτυπά δύο φορές… Κάν’ το μια φορά και το ξεχνούν. Κάν’ το ξανά. Πολλά περνούν από το μυαλό σου εκείνες τις στιγμές. Όπως το προς τα πού να τρέξω όταν μπει το καλάθι».