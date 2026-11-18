Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έστειλε το μήνυμα για όσα πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Ζάλγκιρις στις δηλώσεις του.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του την ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις (19/11, 20:00), με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να περιμένει αντίδραση και μεγαλύτερη ένταση από τους παίκτες του.

Ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του μετά την προπόνηση της ομάδας στο Κάουνας, αναφέρθηκε στα στοιχεία που πρέπει να διορθώσει το τριφύλλι.

Αναλυτικά

Για το τι πρέπει να κάνει καλύτερα ο Παναθηναϊκός: «Να παίξουμε με μεγαλύτερη ένταση, να δώσουμε έμφαση στα ριμπάουντ και να προσπαθήσουμε να παίξουμε πιο γρήγορα. Όλα αυτά τα έχουμε ήδη δει στο βίντεο και τα έχουμε συζητήσει με τους παίκτες μας».

Για τον χρόνο που απαιτείται για να διορθωθούν τα λάθη: «Οι έξυπνοι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Έχω έξυπνους ανθρώπους στην ομάδα μου. Τους εμπιστεύομαι και θα συνεχίσω να τους εμπιστεύομαι. Είναι απλώς θέμα να μπούμε στο παιχνίδι έχοντας στο μυαλό μας ότι καταλαβαίνουμε τι δεν πήγε καλά στο προηγούμενο ματς, όπως ακριβώς κάναμε και στα προηγούμενα παιχνίδια που κερδίσαμε. Αυτή είναι η διαδικασία. Κάθε φορά εντοπίζουμε πολύ καλά στοιχεία.

Για παράδειγμα, στην αρχή του αγώνα, ο τρόπος με τον οποίο πιέσαμε την μπάλα. Καταφέραμε να τους οδηγήσουμε και σε λάθος. Στη συνέχεια, όμως, το παιχνίδι διαφοροποιήθηκε. Οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και γνωρίζουμε πολύ καλά πώς είναι η ζωή μας. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι εξαιρετικά σημαντικές και πρέπει να τις διορθώσουμε».

Για το αν είναι νωρίς για συμπεράσματα: «Όπως και να έχει, έχουμε παίξει μέχρι στιγμής 12 παιχνίδια και απομένουν άλλα 26. Είμαστε περίπου στο ένα τρίτο ή στο ένα τέταρτο της διαδρομής. Θα δούμε. Πρέπει να συνεχίσουμε και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όπως είναι. Το χθεσινό παιχνίδι ανήκει στο παρελθόν, έχει τελειώσει. Πρέπει να έχουμε πλέον στο μυαλό μας τη Ζάλγκιρις. Παίζει πολύ καλό μπάσκετ, διαθέτει εξαιρετικό ρόστερ και είναι μια εξαιρετική ομάδα. Βρίσκεται στην ίδια θέση με εμάς στη βαθμολογία, επομένως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι».

Για την αντιμετώπιση του Βαλαντσιούνας: «Φυσικά, είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Αν δείτε τα στατιστικά του, αλλά και γενικότερα όσα προσφέρει στην ομάδα, είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για έναν παίκτη με πολύ σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, δεν είναι μόνο εκείνος. Παίζουν καλό μπάσκετ, έχουν τον ίδιο προπονητή και γνωρίζουν πώς να αγωνίζονται. Επομένως, πρέπει να προσέξουμε όλους τους παίκτες τους. Σίγουρα, όμως, ο Βαλαντσιούνας είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης για εκείνους».

Για το αν θα αγωνιστεί ο Φαλ: «Θα δούμε αύριο».