ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα γενέθλια της Θύρας 13: «Η δύναμή σου είναι μία…»
Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός έδωσε το «παρών» στην γιορτή της «Θύρας 13» για τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της καθώς βρέθηκε στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος παρέδωσε και πλακέτα στους οργανωμένους οπαδούς, μαζί με τους Κώστα Σλούκα, Δημήτρη Διαμαντίδη, Μάικ Μπατίστ, τον General Manager of Basketball Operations, Δημήτρη Κοντό, τον director of scouting and team personnel Νίκο Παππά και τον head of Operations Σάββα Αρώνη.
Λίγο μετά το τέλος της γιορτής η «πράσινη» διοίκηση έκανε και σχετική ανάρτηση για τα γενέθλια της «Θύρας 13» στέλνοντας παράλληλα και το δική της μήνυμα.
Αναλυτικά τα όσα ανέφερε η «πράσινη» ΚΑΕ:
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«ΘΥΡΑ 13 | 1966-2026
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Χρόνια Πολλά στη ΘΥΡΑ 13 για τα 60 χρόνια ένδοξης ιστορίας και ανδιοτελούς στήριξης στον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ μας!
«Η δύναμή σου είναι μία…»
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