Δείτε τις καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση μετά το στραβοπάτημα κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στην Ιταλία για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague και γνώρισαν την ήττα με 74-69 από τη Βίρτους Μπολόνια.