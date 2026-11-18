Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός 74-69: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τις καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση μετά το στραβοπάτημα κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στην Ιταλία για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague και γνώρισαν την ήττα με 74-69 από τη Βίρτους Μπολόνια.
Δείτε τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
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