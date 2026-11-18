Η Ρεάλ Μαδρίτης δύο 24ωρα πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena, γνώρισε την ήττα από την Μπεσίκτας με 83-79.

Μεγάλη νίκη για την Μπεσίκτας, η οποία υπερασπίστηκε την έδρα της. Η τουρκική ομάδα φιλοξένησε τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, με τη «βασίλισσα» να γνωρίζει την ήττα με 83-79, δύο μέρες πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena.

Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης: Το ματς

Ο Σμιθ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα με την Μπεσίκτας να απαντάει με ένα εντυπωσιακό σερί 16-0 από το 08:42 (Γκέιμπριελ) μέχρι το 03:50 (Γουόκερ) για το 16-2. Η Ρεάλ είχε βγάλει αντίδραση και με επιμέρους σκορ 11-2 από το 03:43 (Μαλεντόν) μέχρι τα 00:37 (Φελίζ), είχε μειώσει σε 18-15, το οποίο ήταν τελικό σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο.

Οι Μόργκαν και Μπίρσεν είχαν σκοράρει με τρίποντο στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Ταβάρες να απαντάει με δίποντο για το 24-17 στο 08:09. Με δίποντο του Σμιθ και τρίποντο του Λουαού-Καμπαρό, η Ρεάλ είχε μειώσει σε 27-22. Η Μπεσίκτας έβρισκε λύσεις επιθετικά και στο 02:45 μετά από δίποντα των Τζέφρις και Ντότσον, είχε πάρει διψήφια διαφορά (39-27). Η τουρκική ομάδα είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 45-37.

Οι Ντότσον και Γουίλμπεκιν είχαν πετύχει τα πρώτα καλάθια του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Φελίζ να απαντάει με δίποντο για το 49-39 στο 07:10. Με επιμέρους σκορ 7-4, η Ρεάλ είχε μειώσει σε 62-54 στα 00:49, όμως χάρη σε δίποντο του Ζίζιτς, η Μπεσίκτας είχε το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 64-54.

Ο Σμιθ (δίποντο) και ο Οκέκε (βολή) είχαν σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Τζέφρις να απαντάει με βολές για το 66-57 στο 08:05. Η «βασίλισσα» είχε μειώσει στους τέσσερις (73-69), όμως ο Τζέφρις με τρίποντο είχε κάνει το 76-69. Η Μπεσίκτας διαχειρίστηκε τη διαφορά της και έφτασε στην πολύ μεγάλη νίκη με 83-79.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 45-37, 64-54, 83-79

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Ήταν εξαιρετική επιθετικά η Μπεσίκτας και έπαιξε καθοριστικές άμυνες τα τελευταία λεπτά.

MVP O… Ντάκουαν Τζέφρις, ο οποίος είχε 20 πόντους (4/4 βολές, 2/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 2 λάθη σε 24 λεπτά.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Σκότι Γουίλμπεκιν με 15 πόντους (3/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 λάθος σε 27 λεπτά.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Πολύ καλός ο Τεό Μαλεντόν με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ και 7 λάθη σε 25 λεπτά.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Άντονι Μπράουν, ο οποίος είχε 2 ριμπάουντ σε 8 λεπτά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... 90 ριμπάουντ συνολικά στο παιχνίδι.

BESIKTAS ISTANBUL - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Coach: Dusan Alimpijevic # Παίκτης MIN PTS 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) PF (C/D) +/- PIR 1 D. Dotson * 25:17 4 2/8 (25.0%) 0/2 (0.0%) 0/1 (0.0%) 1 3 4 1 2 0 0/1 3/5 - 3 2 D. Jeffries * 24:25 20 2/3 (66.7%) 4/8 (50.0%) 4/4 (100.0%) 1 3 4 0 1 2 2/0 2/6 - 24 12 S. Wilbekin * 27:26 15 3/6 (50.0%) 3/8 (37.5%) 0/0 (0.0%) 1 4 5 5 0 1 0/0 2/0 - 14 20 E. Omoruyi * 24:17 0 0/2 (0.0%) 0/3 (0.0%) 0/0 (0.0%) 1 1 2 6 2 1 0/0 2/0 - 2 32 W. Gabriel * 19:06 11 4/6 (66.7%) 0/0 (0.0%) 3/4 (75.0%) 3 4 7 0 2 1 0/0 5/4 - 15 4 L. Walker Iv 24:02 15 2/6 (33.3%) 3/6 (50.0%) 2/3 (66.7%) 1 3 4 3 1 0 0/0 4/5 - 16 5 D. Dejulius 10:42 5 1/1 (100.0%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0.0%) 0 0 0 2 0 0 0/0 2/0 - 3 9 C. Morgan 13:14 5 0/0 (0.0%) 1/2 (50.0%) 2/4 (50.0%) 1 3 4 0 1 0 1/0 1/3 - 10 11 M. Birsen 13:12 4 0/1 (0.0%) 1/4 (25.0%) 1/2 (50.0%) 1 1 2 0 0 0 0/0 5/2 - -2 21 A. Brown 08:08 0 0/1 (0.0%) 0/1 (0.0%) 0/0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0/0 1/0 - -1 30 F. Korkmaz 00:00 0 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 - 0 41 A. Zizic 10:11 4 2/4 (50.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 5 0 5 0 0 2 0/1 0/0 - 4 - Team - - - - - 0 3 3 0 0 0 0/0 0/0 - 3 - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200:00 83 16/38 (42.1%) 13/37 (35.1%) 12/18 (66.7%) 16 26 42 17 9 7 3/2 27/25 - 91