Sold out το ευρωπαϊκό ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta), στη SUNEL Arena.

Θα γίνεται το... αδιαχώρητο! Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) στη SUNEL Arena για την 13η αγωνιστική της EuroLeague και όπως ανακοίνωσε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ, ο αγώνας θα είναι sold out.

Οι Πειραιώτες μετά την τεράστια νίκη κόντρα στη Μακάμπι στην παράταση, επί κυπριακού εδάφους, θέλουν να συνεχίσουν στον δρόμο των επιτυχιών και να σημειώσουν τη 10η νίκη τους στη φετινή διοργάνωση. Και απέναντι στη «Βασίλισσα», θα έχουν τη στήριξη του έκτου και πιο σημαντικού παίκτη τους. Τον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Sold Out ο αγώνας με τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Παρασκευής (20/11, 21:15) με τη Ρεάλ Μαδρίτης εξαντλήθηκαν!

Σας ευχαριστούμε για την αδιάκοπη στήριξή σας και σας περιμένουμε στη SUNEL Arena για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί, για ακόμη μία φορά, τη μοναδική ατμόσφαιρα που μόνο εσείς ξέρετε να δημιουργείτε!

Συνεχίζουμε δυνατά!»