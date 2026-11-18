EuroLeague: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση της 12ης αγωνιστικής
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Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ολοκλήρωση της 12ης αγωνιστικής και τη νίκη της Μπεσίκτας κόντρα στη Ρεάλ.
Η 12η αγωνιστική
Τρίτη (17/11)
- Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές 80-75
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 95-97
- Ζάλγκιρις - Μπάγερν 117-114
- Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν 115-81
- Μπαρτσελόνα - Παρί 86-89
- Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας 91-77
- Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ 82-85
- Παρτίζαν - Βαλένθια 64-76
- Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός 84-79
Τετάρτη (18/11)
- Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης 83-79
Η Βαθμολογία:
- Βαλένθια 9-3
- Ολυμπιακός 9-3
- Παναθηναϊκός 8-4
- Φενέρμπαχτσε 8-4
- Ζάλγκιρις 8-4
- Μπαρτσελόνα 8-4
- Ντουμπάι 8-4
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-5
- Ερυθρός Αστέρας 7-5
- Χάποελ Τελ Αβίβ 7-5
- Παρτίζαν 6-6
- Μπεσίκτας 6-6
- Παρί 6-6
- Εφές 5-7
- Βίρτους Μπολόνια 5-7
- Βιλερμπάν 4-8
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9
- Μπάγερν Μονάχου 3-9
- Αρμάνι Μιλάνο 2-10
- Μπασκόνια 1-11
Η επόμενη αγωνιστική (13η)
Πέμπτη (19/11)
- 19:15 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC
- 20:00 Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός
- 21:00 Μπάγερν - Μπασκόνια
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε
- 21:45 Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ
- 22:00 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια
Παρασκευή (20/11)
- 19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν
- 21:15 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας
- 21:45 Παρτίζαν - Μπεσίκτας
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