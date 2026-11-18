Η αυλαία της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague κλείνει με την αναμέτρηση Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης (18/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta). Πού θα δείτε την αναμέτρηση.

H 12η και πρώτη αγωνιστική αυτής της «διαβολοβδομάδας» στη EuroLeague ολοκληρώνεται με τον αγώνα Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης (18/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) στην Κωνσταντινούπολη.

Οι γηπεδούχοι του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς στοχεύουν στην έκτη τους νίκη στη διοργάνωση, ενώ οι Ισπανοί του Πέδρο Μαρτίνεθ, που βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, στην όγδοη. Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 5.