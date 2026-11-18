Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών γεγονότων της ημέρας (18/11).

Τετάρτη σήμερα (18/11) και το μενού όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις περιτρυγυρίζεται γύρω από το μπάσκετ.

Η αρχή γίνεται στις 11:00 στο...γήπεδο (YouTube) του Gazzetta, όπου η παρέα του Gazz Floor by Novibet θα σχολιάσει τον απόηχο της νίκης του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι, της ήττας του Παναθηναϊκού στην Μπολόνια αλλά και τα ματς που έχουν μπροστά τους ΑΕΚ, Άρης και ΠΑΟΚ.

Ακολουθούν στις 13:30 (YouTube Gazzetta) οι Galacticos by Elabet με όλο το ρεπόρτάζ των «μεγάλων», ενόψει της επιστροφής στη δράση της Superleague. Στη συνέχεια (15:45) υπάρχει το Q&A, ενώ το μενού όσον αφορά το πρόγραμμα εκπομπών του Gazzetta ολοκληρώνεται στις 18:30 με το Magazino Gazzetta.

Αγωνιστικά. στις 19:00 (Magenta Sport 4) η ΑΕΚ υποδέχεται τη Φαλκο για το BCL, ενώ μια ώρα μετά (20:00, Novasports Prime) ο Άρης περιμένει τη Λε Μαν για το Eurocup. Τελευταίος χρονικά αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ, εκτός έδρας με τη Μανρέσα (21:30, Novasports 4).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις