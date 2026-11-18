Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Σιλβέν Φρανσίσκο μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία με 84-79 και υπέστη την τέταρτη ήττα του στη φετινή EuroLeague και δεύτερη συνεχόμενη μετά από αυτή κόντρα στην Μπαρτσελόνα, στο «T-Center».

Ο Γάλλος γκαρντ του Τριφυλλιού, Σιλβέν Φρανσίσκο, που είχε 10 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 21:31 αλλά ήταν άστοχος με λάθος αποφάσεις σε κομβικά σημεία του ματς, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας: «Όταν κάνεις το σωστό δεν το θυμούνται, όταν κάνεις το λάθος δεν ξεχνάει κανείς», περνώντας με αυτόν τον τρόπο το δικό του μήνυμα.

Δείτε την ανάρτηση: