Παναθηναϊκός: Το μήνυμα του Φρανσίσκο
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία με 84-79 και υπέστη την τέταρτη ήττα του στη φετινή EuroLeague και δεύτερη συνεχόμενη μετά από αυτή κόντρα στην Μπαρτσελόνα, στο «T-Center».
Ο Γάλλος γκαρντ του Τριφυλλιού, Σιλβέν Φρανσίσκο, που είχε 10 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 21:31 αλλά ήταν άστοχος με λάθος αποφάσεις σε κομβικά σημεία του ματς, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας: «Όταν κάνεις το σωστό δεν το θυμούνται, όταν κάνεις το λάθος δεν ξεχνάει κανείς», περνώντας με αυτόν τον τρόπο το δικό του μήνυμα.
Δείτε την ανάρτηση:
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