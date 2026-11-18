Το σχόλιο του Ιωάννη Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet για την εικόνα του Παναθηναϊκού που προβληματίζει.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε ηττημένος από την Μπολόνια με 74-69 προβληματίζοντας εκ νέου με την εμφάνιση του στο παρκέ.

Στην post game εκπομπή του Gazz Floor by Novibet, ο Ιωάννης Παπαπέτρου στάθηκε στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας, που δεν αποδίδει ακόμα σύμφωνα με τις μπασκετικές αρχές του Ζοτς, αλλά και το ταλέντο που διαθέτει το ρόστερ, τονίζοντας πως χρειάζεται ακόμα χρόνο.

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