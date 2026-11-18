Ο κόουτς Παντελής Μπούτσκος τοποθετήθηκε σχετικά με την εικόνα του Παναθηναϊκού στην post game εκπομπή του Gazz Floor by Novibet.

Την άποψη του για την προβληματική εικόνα του Παναθηναϊκού τον τελευταίο καιρό εξέφρασε ο κόουτς Παντελής Μπούτσκος στην post game εκπομπή του Gazz Floor by Novibet, ενώ στάθηκε στα πολλά και διαφορετικά σχήματα που δοκίμασε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς απέναντι στην Μπολόνια με σκοπό να ξεκλειδώσει το ταλέντο της ομάδας.

Δείτε το απόσπασμα στο Gazz Floor by Novibet: