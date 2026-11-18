Για ένα ακόμη παιχνίδι ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων, δεν έπαιξε καλό μπάσκετ και ηττήθηκε στην Μπολόνια από την Βίρτους με 84-79 για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Οι προβληματικές εμφανίσεις του Παναθηναϊκού συνεχίστηκαν και στην Μπολόνια καθώς έβγαλε και πάλι τις αδυναμίες του και έδωσε την ευκαιρία στην Βίρτους Μπολόνια να επιστρέψει στις νίκες ύστερα από έναν μήνα και την εκτός έδρας επικράτηση επί της Μπάγερν. Έκτοτε είχε μετρήσει πέντε σερί ήττες αλλά κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν άριστα διαβασμένη, έβγαλε ενέργεια, χτύπησε την αδυναμία της ελληνικής ομάδας στο ριμπάουντ, πήρε πόντους από δεύτερες ευκαιρίες και υποχρέωσε τους «πράσινους» σε δεύτερη σερί ήττα.

Και όχι τίποτε άλλο αλλά οι «πράσινοι» έχασαν έδαφος όσον αφορά το προβάδισμα που είχαν στην κατάταξη καθώς έπεσαν από την κορυφή όπου βρίσκονταν από το ξεκίνημα της χρονιάς, ενώ ταυτόχρονα έχουν μπροστά τους ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι στο Κάουνας απέναντι στην Ζάλγκιρις σε λιγότερο από 24 ώρες. Αν μη τι άλλο έδειξαν ότι βρίσκονται πολύ πίσω αγωνιστικά, ειδικά στην επίθεση όπου δεν λειτουργούσε σχεδόν τίποτε ορθόδοξα και με τον σωστό τρόπο.

Η Βίρτους μυρίστηκε… αίμα και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Με 17 επιθετικά ριμπάουντ και 19 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες πλήγωσε τον Παναθηναϊκό στις αδυναμίες του. Ντιαρά και Ντιούφ ήταν εκείνοι που κυριάρχησαν έχοντας πετύχει 30 πόντους συνολικά και έχοντας κατεβάσει 16 ριμπάουντ.

Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να γίνει επιθετικός στα πρώτα λεπτά και μπόρεσε να πάρει και προβάδισμα στο σκορ με 6-0 αλλά χωρίς να υπάρχει και η ανάλογη συνέχεια. Η Βίρτους απάντησε με δικό της 6-0 με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι (10-10 στο 5’). Ο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε για πρώτη φορά στην ίδια πεντάδα τους Ναν και Φρανσίσκο, τους οποίους είχαν πλαισιώσει έως εκείνο το σημείο οι Μπόνγκα, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ.

Μάλιστα ο Παναθηναϊκός πήρε εκ νέου προβάδισμα έξι πόντων (10-16 και 12-18) έχοντας πάρει σχεδόν άριστα στην άμυνα του. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 19-20 υπέρ της ελληνικής ομάδας, η οποία είχε δυσκολέψει το έργο της Βίρτους έξω από τα 6.75 μέτρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ξεκίνησε με 0/7 τρίποντα ενώ έκλεισε την 1η περίοδο με 1/8. Επίσης η ιταλική ομάδα είχε 6/10 δίποντα, 4/4 βολές, 5-4 ριμπάουντ και 4 ασίστ για 4 λάθη, ενώ οι «πράσινοι» είχαν μετρήσει αντίστοιχα 6/9 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 8/8 βολές, 7-1 ριμπάουντ και 5 ασίστ για ισάριθμα λάθη με τον Ζοτς να είχε χρησιμοποιήσει τους 11 από τους 12 παίκτες που είχε στη διάθεση του.

Πολύ καλή ήταν η παρουσία του Γκέρσον Γιαμπουσέλε (5π.) ειδικά στην άμυνα (3κλ.) την ώρα που Κέντρικ Ναν είχε σηκώσει μεγαλύτερο μέρος των επιθέσεων μετά και την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Με σταθερό ρυθμό η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κρατούσε ισχνό προβάδισμα στο σκορ (30-34 στο 14’) έχοντας μόνο ως μελανό σημείο την άμυνα στα pick n roll.

Αντίθετα ανάγκαζε τους γηπεδούχους σε επιπόλαια σουτ βρίσκοντας σίδερο έξω από τα 6.75 μέτρα. Και πάλι. Ο δείκτης της διαφοράς δεν άνοιγε περισσότερο. Παρά το χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα, η Βίρτους έμενε στενός κορσές στην ελληνική ομάδα έχοντας πάρει και προβάδισμα (35-34 στο 17’) με το πρώτο μισό να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 40-43 υπέρ του Παναθηναϊκού (Ναν 10π., 5ρ.) έχοντας πολύ καλό ποσοστό στα δίποντα (12/18) όπως επίσης 3/9 τρίποντα, 10/11 βολές, 13-2 ριμπάουντ και 12 ασίστ για 10 λάθη. Την ίδια στιγμή η Βίρτους (Ντιούφ 13π.) είχε μετρήσει αντίστοιχα 11/19 δίποντα, 3/17 τρίποντα, 9/9 βολές, 9-8 ριμπάουντ και 11 τελικές πάσες για 8 λάθη.

Η άμυνα στις ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονο ήταν εκείνη που έφερε και εύκολους πόντους για τον Παναθηναϊκό παίρνοντας για πρώτη φορά διαφορά οκτώ πόντων (46-54 στο 23’) έχοντας αναλάβει δράση οι Ναν και Φρανσίσκο. Όμως ο Γάλλος γκαρντ, αν και ξεκινήσει καλά στην 3η περίοδο, έκανε τρεις περιττές ενέργειες και έδωσε στην Βίρτους το δικαίωμα να τρέξει σερί 8-0 για την ισοφάριση στους 54 πόντους στο 27’. Όπερ και σήμαινει ότι ο Παναθηναϊκός είχε μείνει χωρίς σκορ για τέσσερα ολόκληρα λεπτά και δη μετά την πολύ καλή εκκίνηση στο β’ μέρος.

Το κακό επιθετικά διάστημα του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε και μάλιστα ήταν… πολύ κακό. Μετά το 23’ πέτυχε συνολικά άλλους δύο πόντους (με τον Γιαμπουσέλε) και έδωσε το δικαίωμα στην ομάδα της Μπολόνια να τρέξει επιμέρους σκορ 14-2 και να κλείσει την 3η περίοδο έχοντας γυρίσει το παιχνίδι με το προβάδισμα με 60-56. Το ένα επιθετικό ριμπάουντ διαδέχονταν το άλλo (15 στο σύνολο έως το 30’ η Βίρτους) και κάπως έτσι έφερε τα πάνω-κάτω στο ματς.

Οκτώ σερί πόντοι του Κώστα Σλούκα στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου έφεραν εκ νέου τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ (62-64 στο 32’) σταματώντας το μομέντουμ των γηπεδούχων. Όμως και πάλι. Η Βίρτους δεν πτοήθηκε καθόλου και με δικό της 6-0 προηγήθηκε εκ νέου με +4 (68-64) έχοντας εκμεταλλευτεί τις κακές επιθέσεις των πρασίνων που ακολούθησαν. Το σκηνικό παρέμενε ίδιο καθώς οι «πράσινοι» δεν μπορούσαν να επιτεθούν σωστά, το έκαναν πολλές φορές ανορθόδοξα ή από ατομικές ενέργειες και το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό. Έτσι έδιναν τη δυνατότητα στη Βίρτους να ελέγχει το παιχνίδι και να κρατάει προβάδισμα (76-71 στο 37') που ήταν και... προπομπός νίκης βάσει τη συνολικής εικόνας της αναμέτρησης.

Μάλιστα ο Ντιαρά είχε πάρει την σκυτάλη και είχε φέρει την Βίρτους Μπολόνια στο +7 για πρώτη φορά στο παιχνίδι (79-72 στα 2:31' πριν από το τέλος). Όμως ένα 5-0 των πρασίνων έφερε το παιχνίδι στην μία κατοχή στο 01:12 για το τέλος (79-77) θέλοντας να κάνουν την τελική τους αντεπίθεση με όση... βενζίνη υπήρχε στο ντεπόζιτο. Και πάλι. Ένα (ακόμη) επιθετικό ριμπάουντ (του Μουρ) από άστοχο τρίποντο (του Φρέιζερ) έδωσε την ευκαιρία στον Μάρκους Καρ να δώσει προβάδισμα δύο κατοχών στην ομάδα του στα 34''. Αυτή ήταν και η χαριστική βολή για τον Παναθηναϊκό που γνώρισε την 2η σερί του ήττα.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… για ένα ακόμη παιχνίδι ο Παναθηναϊκός έβγαλε όλες τις αδυναμίες του, ειδικά μέσα στη ρακέτα και απέναντι σ' έναν (θεωρητικά) κατώτερο αντίπαλο έριξε μια κλωτσιά και έχυσε την καρδάδα με το γάλα.

για ένα ακόμη παιχνίδι ο Παναθηναϊκός έβγαλε όλες τις αδυναμίες του, ειδικά μέσα στη ρακέτα και απέναντι σ' έναν (θεωρητικά) κατώτερο αντίπαλο έριξε μια κλωτσιά και έχυσε την καρδάδα με το γάλα. MVP OΙ… Ντιούφ (15π., 7ριμπ.) και Ντιαρά (15π., 9ριμπ.) οι οποίοι έβαλαν τον Παναθηναϊκό στα καλάθια.

Ντιούφ (15π., 7ριμπ.) και Ντιαρά (15π., 9ριμπ.) οι οποίοι έβαλαν τον Παναθηναϊκό στα καλάθια. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Μάρκους Καρ με 8 πόντους και 7 ασίστ.

Μάρκους Καρ με 8 πόντους και 7 ασίστ. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Κέντρικ Ναν (18π., 8ριμπ.) και Κώστας Σλούκας (10π.) το προσπάθησαν στο μέτρο του δυνατού.

ο Κέντρικ Ναν (18π., 8ριμπ.) και Κώστας Σλούκας (10π.) το προσπάθησαν στο μέτρο του δυνατού. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… οι Φρανσίσκο (πολλές λανθασμένες επιλογές), Μπάντιο (εκτός τόπου και χρόνου).

οι Φρανσίσκο (πολλές λανθασμένες επιλογές), Μπάντιο (εκτός τόπου και χρόνου). ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 17 επιθετικά ριμπάουντ της Βίρτους Μπολόνια και οι 19 πόντοι που πήρε από δεύτερες ευκαιρίες.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 40-43, 60-56, 84-79.

VIRTUS BOLOGNA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Coach: Alex Mumbru # Παίκτης MIN PTS 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) PF (C/D) +/- PIR 1 T. Frazier * 24:59 10 2/5 (40.0%) 2/8 (25.0%) 0/0 (0.0%) 0 0 0 1 5 2 0/0 2/2 +5 10 2 M. Carr * 20:26 8 1/1 (100.0%) 2/5 (40.0%) 0/0 (0.0%) 0 1 1 7 0 3 0/0 2/2 +10 13 3 K. Kokila * 18:21 10 1/2 (50.0%) 2/2 (100.0%) 2/2 (100.0%) 1 4 5 0 0 2 0/0 2/3 +5 13 21 D. Alston Jr. * 16:56 0 0/1 (0.0%) 0/4 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 1 1 1 0 1 0/0 0/1 +2 -5 35 M. Diouf * 20:22 15 3/8 (37.5%) 0/0 (0.0%) 9/11 (81.8%) 2 3 5 0 1 1 1/0 2/8 +9 20 0 R. Bello 19:07 11 2/5 (40.0%) 2/6 (33.3%) 1/2 (50.0%) 0 2 2 4 0 2 0/0 3/2 +5 6 8 W. Moore 19:58 9 3/6 (50.0%) 0/2 (0.0%) 3/3 (100.0%) 2 5 7 3 0 0 1/1 1/2 +10 14 9 K. Edwards 21:00 2 1/1 (100.0%) 0/1 (0.0%) 0/0 (0.0%) 1 5 6 1 0 1 1/0 1/3 +5 8 11 T. Baldasso 01:18 0 0/1 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0/0 0/0 0 0 23 D. Hackett 17:14 4 2/2 (100.0%) 0/3 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0/0 2/0 -1 2 24 F. Ferrari 00:44 0 0/0 (0.0%) 0/1 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 +3 -1 31 A. Diarra 19:35 15 6/10 (60.0%) 0/0 (0.0%) 3/3 (100.0%) 5 4 9 2 0 1 0/1 2/2 +4 20 - Team - - - - - 5 2 7 0 1 0 0/0 0/0 - 8 - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200:00 84 21/42 (50.0%) 8/32 (25.0%) 18/21 (85.7%) 17 29 46 19 8 14 3/2 22/18 - 108