Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: «Η Μακάμπι έδινε στον Ολυμπιακό το δικαίωμα να επιστρέψει» (vid)
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Το σχόλιο του Ιωάννη Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet για τη διαχείριση του αγώνα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ κόντρα στον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός έφυγε αλώβητος από τη Λεμεσό, αφού σε ένα ματς-θρίλερ επικράτησε στην παράταση με 95-97 της Μακάμπι Τελ Αβίβ με νικητήριο καλάθι στην εκπνοή από τον Κόρι Τζόζεφ.
Στην post game εκπομπή του Gazz Floor by Novibet, ο Ιωάννης Παπαπέτρου εξήγησε πως με τον τρόπο τους οι τυπικά γηπεδούχοι επέτρεπαν στον Ολυμπιακό να επιστρέφει στο ματς.
Δείτε όλο το απόσπασμα στο Gazz Floor by Novibet
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