Το σχόλιο του Ιωάννη Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet για τη διαχείριση του αγώνα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός έφυγε αλώβητος από τη Λεμεσό, αφού σε ένα ματς-θρίλερ επικράτησε στην παράταση με 95-97 της Μακάμπι Τελ Αβίβ με νικητήριο καλάθι στην εκπνοή από τον Κόρι Τζόζεφ.

Στην post game εκπομπή του Gazz Floor by Novibet, ο Ιωάννης Παπαπέτρου εξήγησε πως με τον τρόπο τους οι τυπικά γηπεδούχοι επέτρεπαν στον Ολυμπιακό να επιστρέφει στο ματς.