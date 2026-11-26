Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας αλλά και τις εκπομπές του Gazzetta.

Πέμπτη (26/11) σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει με τις εκπομπές στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube. Συγκεκριμένα, με το Gazz Floor και σχολιασμό των χθεσινών αναμετρήσεων της Euroleague. Στις 13:30 οι Galacticos by Elabet σας μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ για τις σημερινές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, ενώ αμέσως μετά, στις 15:45 μην χάσετε το Gazzetta Q&A που ακολουθεί.

Στις 18:30 σειρά έχει το Gazzetta Magazino με σχολιασμό και ζωντανές συνδέσεις και η βραδιά θα κλείσει με το Magazino Post Game (23:30)με σχολιασμό των σημερινών ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Στο ποδόσφαιρο η δράση ξεκινάει με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Μίλαν για την 5η αγωνιστική του Europa League (19:45, Magenta Sport 3/ ANT1). Λίγο αργότερα, ταυτόχρονα ο ΟΦΗ υποδέχεται την Αντερλεχτ (Magenta Sport 5) και ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τη Νορντζελαντ (Magenta Sport 4).

Στο μπάσκετ, οι γυναίκες του Παναθηναϊκού θα έρθουν αντιμέτωπες με τη Γκέας (18:30, ΣΠΟΡ FM TV 1), ενώ στις 20:00 η Εθνική Ελλάδος θα αναμετρηθεί με τη Γεωργία για τα προκριματικά του Mundobasket.

Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας: