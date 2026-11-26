Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ολυμπιακός-Μίλαν, το Νορντζελαντ-Παναθηναϊκός, το Gazz Floor, οι Galacticos και το Gazzetta Magazino
Πέμπτη (26/11) σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει με τις εκπομπές στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube. Συγκεκριμένα, με το Gazz Floor και σχολιασμό των χθεσινών αναμετρήσεων της Euroleague. Στις 13:30 οι Galacticos by Elabet σας μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ για τις σημερινές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, ενώ αμέσως μετά, στις 15:45 μην χάσετε το Gazzetta Q&A που ακολουθεί.
Στις 18:30 σειρά έχει το Gazzetta Magazino με σχολιασμό και ζωντανές συνδέσεις και η βραδιά θα κλείσει με το Magazino Post Game (23:30)με σχολιασμό των σημερινών ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.
Στο ποδόσφαιρο η δράση ξεκινάει με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Μίλαν για την 5η αγωνιστική του Europa League (19:45, Magenta Sport 3/ ANT1). Λίγο αργότερα, ταυτόχρονα ο ΟΦΗ υποδέχεται την Αντερλεχτ (Magenta Sport 5) και ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τη Νορντζελαντ (Magenta Sport 4).
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Στο μπάσκετ, οι γυναίκες του Παναθηναϊκού θα έρθουν αντιμέτωπες με τη Γκέας (18:30, ΣΠΟΡ FM TV 1), ενώ στις 20:00 η Εθνική Ελλάδος θα αναμετρηθεί με τη Γεωργία για τα προκριματικά του Mundobasket.
Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας:
- Gazz Floor (11:00, Gazzetta)
- Galacticos (13:30, Gazzetta)
- Q&A (15:45, Gazzetta)
- Καϊράτ Αλμάτι - Μάλμε (17:30, Magenta Sport 9)
- Παναθηναϊκός - Γκέα (18:30, ΣΠΟΡ FM TV 1)
- Gazzetta Magazino (18:30, Gazzetta)
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Μπάγερ Λεβερκούζεν (19:45, Magenta Sport 9)
- Μπράιτον - Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (19:45, Magenta Sport 8)
- Θέλτα - Μπόρνμουθ (19:45, Magenta Sport 7)
- Βικτόρια Πλζεν - Μπενφίκα (19:45, Magenta Sport 6)
- Ολυμπιακός - Μίλαν (19:45, Magenta Sport 3 / ANT1)
- Ελλάδα - Γεωργία (20:00, ΕΡΤ 2)
- ΟΦΗ - Άντερλεχτ (22:00, Magenta Sport 5)
- Νόρτζελαντ - Παναθηναϊκός (22:00, Magenta Sport 4)
- Χόφενχαϊμ - Στουρμ Γκρατς (22:00, Magenta Sport 9)
- Λυών - Λίλεστρομ (22:00, Magenta Sport 8)
- Κρίσταλ Πάλας - Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00, Magenta Sport 7)
- Γιουβέντους - Ομόνοια (22:00, Magenta Sport 6)
- Φράιμπουργκ - Τβέντε (22:00, Magenta Sport 3)
- Magazino Post Game (23:30, Gazzetta)
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