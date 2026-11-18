Μπόνγκα: «Τα λάθη είναι μέρος του αγώνα και πρέπει να μάθουμε από αυτά»
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιλοξενήθηκε από τη Βίρτους Μπολόνια και ηττήθηκε με 84-79 για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Άιζακ Μπόνγκα, μίλησε στα κανάλια Novasports και τους «Playmakers» και στάθηκε στα λάθη της ομάδας.
Ο Μπόνγκα είπε
Για τα 17 χαμένα αμυντικά ριμπάουντ: «Είναι σημαντικό να κάνεις box out, αλλά μπορεί να τα χάσεις. Δεν ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτόν τον τομέα και μας πλήγωσαν τελικά».
Για τα 13 λάθη και τη συνέχεια: «Είναι μέρος του αγώνα. Και πρέπει να μάθουμε από αυτά, αν δεν το κάνουμε θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Είμαστε επαγγελματίες, πρέπει να ξεχάσουμε τι συνέβη εδώ. Πρέπει να συνεχίσουμε μπροστά και να προχωρήσουμε».
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