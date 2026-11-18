Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βίρτους στην Μπολόνια.

Στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες που έκριναν το ματς.

Τοποθετήθηκε για τη φάση που δέχτηκε τεχνική ποινή ο πάγκος, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στην ιταλική ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Πιστεύω ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι με πολλές μάχες και για τις δύο ομάδες. Μικρές λεπτομέρειες έκριναν το παιχνίδι, ειδικά η φάση στα 3 δέκατα που κέρδισε φάουλ η Βίρτους και τεχνική ποινή στον πάγκο. Συγχαρητήρια στη Βίρτους για τη νίκη. Δεν έχω κάτι να παραπονεθώ για την ομάδα μου. Πρέπει να συνεχίσουμε και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι κόντρα στη Ζαλγκίρις».

Για την ενέργεια και τα ριμπάουντ: «Αυτά τα πράγματα εξαρτώνται από πολλά άλλα πράγματα. Πήραν 17 επιθετικά ριμπάουντ. Πριν από το παιχνίδι συζητήσαμε για το ότι είναι μια ομάδα που τρέχει στο τρανζίσιον και το πλάνο μας ήταν να ελέγξουμε το παιχνίδι στην επίθεση και να μην τους αφήσουμε να σκοράρουν εύκολα. Είναι μεγάλο νούμερο τα ριμπάουντ. Μιλήσαμε για αυτό. Δεν είναι δουλειά μόνο των ψηλών ήταν όλων. Έπρεπε να παλέψουμε όλοι για το ριμπάουντ».