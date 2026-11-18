Ο Βασίλης Παρθενόπουλος τοποθετήθηκε για το σκηνικό που έλαβε χώρα πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και τα υβριστικά συνθήματα από οπαδούς της Βίρτους.

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βίρτους στην Μπολόνια, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος πήρε τον λόγο και μίλησε στην κάμερα της NOVA για τη φραστική επίθεση που καταγγέλουν οι «πράσινοι» ότι δέχθηκαν από μερίδα οπαδών της Βίρτους αποκαλώντας τους παίκτες του τριφυλλιού «ζώα».

Αναλυτικά όσα είπε

«Δεχτήκαμε ρατσιστική και φραστική επίθεση. Αποκαλούσαν τους παίκτες μας “ζώα”. Καλέσαμε την αστυνομία, η οποία δεν ήρθε, ενώ η ασφάλεια αντιμετώπισε τις διαμαρτυρίες μας με γέλια και δεν έδειξε διάθεση να λάβει μέτρα.

Είναι κάτι πολύ λυπηρό. Ο λόγος που πήρα τον λόγο, με όλο τον σεβασμό προς όλους, είναι επειδή ο ρατσισμός δεν έχει θέση στον αθλητισμό. Θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το ζήτημα και θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Τέτοιες συμπεριφορές δεν τιμούν το άθλημά μας».