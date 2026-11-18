Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του στη flash interview ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βίρτους Μπολόνια.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βίρτους στην Μπολόνια, στάθηκε στα στοιχεία που κόστισαν και έχασε η ομάδα του.

Συγκεκριμένα ο Σέρβος τεχνικός τόνισε: «Είναι μπάσκετ. Είχαμε πει πριν το ματς να μπούμε δυνατά και επιθετικά. Το παιχνίδι ήταν καλό. Μερικές λεπτομέρειες έκριναν το παιχνίδι. Το κρίσιμο σημείο ήταν κάποια τρίποντα, το φάουλ στο τζάμπολ στα δέκατα του δευτερολέπτου, κάποιες βολές οι τεχνικές ποινές. Είναι διαφορετικό παιχνίδι μικρές λεπτομέρειες, αλλά όπως και να έχει θέλω να συγχαρώ τη Βίρτους για τη νίκη».