Ο Εβάν Φουρνιέ πήρε σειρά στον σχολιασμό της απίθανης νίκης του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο.

Αδιανόητο ματς στην Κύπρο, με τον Ολυμπιακό να φτάνει σε μία τεράστια νίκη, χάρη σε... δύο buzzer beater. Πρώτα αυτού του Βεζένκοβ που έστειλε το ματς στην παράταση και έπειτα αυτό του Τζόσεφ, με τους πρωταθλητές να παίρνουν το διπλό επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95 για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Eντύπωση προκάλεσε μάλιστα η αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ στο πρώτο τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου δια χειρός Βεζένκοβ, που έπιανε χαρακτηριστικά το κεφάλι του.

Ο Γάλλος γκαρντ/ φόργουορντ, πήρε σειρά μετά τον Γιαν Μοντέρο και γνωστός για την ενεργή του παρουσία στο «Χ» έγραψε σε... άπταιστα ελληνικά: «Μ@λ@κ@ πώς;», δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για τον τρόπο που επήλθε η νίκη.