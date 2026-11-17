Ο Γιαν Μοντέρο μέσω ανάρτησής του στο «Χ» αντέδρασε στην επική νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρου.

Ματσάρα έγινε παιχνίδι στην Κύπρο με τον Ολυμπιακό να παίρνει μία τεράστια νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95 στην παράταση, χάρη σε buzzer beater του Τζόσεφ.

Ο Γιαν Μοντέρο που βρίσκεται στα πιτς λόγω τραυματισμού, σχολίασε το επεισοδιακό θετικό αποτέλεσμα της ομάδας του με μία ανάρτηση στα social media.