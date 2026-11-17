Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Σάσα Βεζένκοβ, μετά την απίθανη εμφάνιση του Βούλγαρου φόργουορντ κόντρα στη Μακάμπι.

Ο Ολυμπιακός παρά την κούραση και το περιορισμένο rotation, κατάφερε να πάρει μία ασύλληπτη νίκη. Χάρη σε buzzer beater του Κόρι Τζόσεφ, οι πρωταθλητές Ευρώπης έφυγαν με το διπλό (97-95) από την έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε για την ενέργεια στην ομάδα, ενώ αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοβ μετά τη «μαγική» εμφάνιση που πραγματοποίησε.

Ο Μπαρτζώκας είπε

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαν προβάδισμα διψήφιας διαφοράς, αλλά θεωρώ ότι το ροτέισιον που έχουμε, με 4 παίκτες μείον και με δύσκολα παιχνίδια στο πρωτάθλημα παίρνει ενέργεια από τους βασικούς μας παίκτες. Κάναμε πολλά λάθη και χάσαμε 18 αμυντικά ριμπάουντ, τα 13 εξ αυτών στην παράταση κι στην 4η περίοδο. Ήταν κομβικό. Ήταν κάποιες φάσεις, πέραν του τρελού σουτ του Βεζένκοφ.

Κάναμε ό,τι χρειάζεται για να κερδίσουμε, κλέψαμε τη μπάλα, βρήκαμε ένα ελεύθερο σουτ που έβαλε ο Τζόζεφ και κερδίσαμε. Πρέπει να πω ότι έχουμε τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη, τον καλύτερο παίκτη στην Ευρωλίγκα, έναν παίκτη που έχει κατακτήσει πολλές φορές το βραβείο του MVP, τον Σάσα Βεζένκοφ και απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί όλοι λένε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη».