Ο Ολυμπιακός έχει παίξει τρεις φορές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στην παράταση και μετράει ισάριθμες νίκες.

Απίθανη έκβαση είχε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, πήγαν στην παράταση χάρη σε buzzer beater τρίποντο του Σάσα Βεζένκοβ και στο έξτρα πεντάλεπτο, με τρίποντο του Κόρι Τζόσεφ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, πήραν τη μεγάλη νίκη με 97-95 για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός παρά τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει με τις απουσίες, δείχνει τρομερά αποτελεσματικός στις παρατάσεις, με... έξτρα βενζίνη στο ντεπόζιτο των παικτών. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν παίξει σε τρεις παρατάσεις φέτος (όλες εκτός έδρας) και μετράνε ισάριθμες νίκες.

Από τη Βαλένθια στη Λεμεσό

Η αρχή έγινε στις 13 Οκτωβρίου κόντρα στη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την ισπανική ομάδα για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 28 πόντους, ωστόσο οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση (90-90), εκεί όπου πήρε το σπουδαίο διπλό με 102-72.

Δύο 24ωρα αργότερα, για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, οι Πειραιώτες έπαιξαν στη Βαρκελώνη. Με τρίποντο του Ρόμπινσον, η Μπαρτσελόνα είχε στείλει το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο (92-92), εκεί όπου ο Ολυμπιακός, με σκορ 13-8, πήρε τη μεγάλη νίκη με 105-100.

Το πιο πρόσφατό ήταν αυτό στη Λεμεσό, όπου χρειάστηκαν δύο buzzer beater. Ένα του Βεζένκοβ, για να στείλει το ματς στην παράταση (82-82) και ένα του Τζόσεφ για το αδιανόητο διπλό με 97-95.