Μποντιρόγκα: Έγινε βουλευτής στη Σερβία
Δυναμικό «παρών» και στην πολιτική σκηνή από τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα! Ο πάλαι ποτέ θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και νυν Πρόεδρος της EuroLeague έγινε βουλευτής στη Σερβία και θα συνεχίσει να είναι στον προεδρικό θώκο της διοργάνωσης.
Την Τρίτη (17/11) στο σερβικό Κοινοβούλιο έλαβε χώρα η τελετή ανάληψης των καθηκόντων του. Ο άλλοτε αστέρας του Παναθηναϊκού, μεταξύ άλλων, είχε στηρίξει έμπρακτα και δημόσια το κίνημα των Φοιτητών (Φοιτητική Λίστα) τον Οκτώβριο του 2026, όπου ανέτρεψαν τη μακροχρόνια Κυβέρνηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.
Pobednik je pobednik! Dejan Bodiroga u Skupštini Srbije, predsednik @Euroleague postao narodni poslanik: https://t.co/4B2pgJhsDq #bodiroga #dejanbodiroga #euroleague #skupština #skupstinasrbije #srbija #studentskalista #studenti https://t.co/vn4DffDHmt— Sport Klub (@sportklub) November 17, 2026
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