Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα ανέλαβε καθήκοντα βουλευτή στη Σερβία και παράλληλα θα συνεχίσει στον προεδρικό θώκο της EuroLeague.

Δυναμικό «παρών» και στην πολιτική σκηνή από τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα! Ο πάλαι ποτέ θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και νυν Πρόεδρος της EuroLeague έγινε βουλευτής στη Σερβία και θα συνεχίσει να είναι στον προεδρικό θώκο της διοργάνωσης.

Την Τρίτη (17/11) στο σερβικό Κοινοβούλιο έλαβε χώρα η τελετή ανάληψης των καθηκόντων του. Ο άλλοτε αστέρας του Παναθηναϊκού, μεταξύ άλλων, είχε στηρίξει έμπρακτα και δημόσια το κίνημα των Φοιτητών (Φοιτητική Λίστα) τον Οκτώβριο του 2026, όπου ανέτρεψαν τη μακροχρόνια Κυβέρνηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.