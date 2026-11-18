Ο Βασίλης Χαρτώνας παίρνει την ευκαιρία από τον Ντράγκαν Σάκοτα, αφού ξεκίνησε βασικός κόντρα στη Σομπατέλι.

Είναι ένα από τα μεγάλα prospects του ελληνικού μπάσκετ και η ΑΕΚ επένδυσε πάνω του για το παρόν και το μέλλον. Ο Βασίλης Χαρτώνας πήρε την ευκαιρία από τον Ντράγκαν Σάκοτα και ξεκίνησε στην πεντάδα της Ένωσης απέναντι στη Φάλκο.

Πάτησε παρκέ από το ξεκίνημα μαζί με τους Φλιώνη, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρη και Τζόζεφ. Στη σύνθεση της ΑΕΚ επέστρεψε μετά από κάτι παραπάνω από 5 μήνες ο Κισόν Φίζελ.

Ο Χαρτώνας είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του και μπορεί να δώσει λύσεις στις θέσεις των γκαρντ.