Την αήττητη πορεία του στην Volley League Γυναικών συνέχισε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινες» νίκησαν με 3-1 τον ΑΟ Θήρας και την ατυχία μετά τον τραυματισμό της Ρόγκα, κάνοντας το έξι στα έξι στο πρωτάθλημα.

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι συνεχίζει ο Παναθηναϊκός. Τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι ξεπέρασαν και το εμπόδιο του ΑΟ Θήρας επικρατώντας με 3-1 (25-10, 25-21, 22-25, 25-22) και έκαναν το έξι στα έξι στην Volley League Γυναικών. Ένα παιχνίδι που επισκίασε ο τραυματισμός της Πέννυς Ρόγκα στο δεύτερο σετ, όταν και πιάνοντας το γόνατό της αποχώρησε υποβασταζόμενη από το παρκέ με την Μάρα Ράπτη να παίρνει τη θέση της, καθώς και η Αντωνακάκη ήταν τραυματίας.

Όσον αφορά τον ΑΟ Θήρας, η ομάδα της Σαντορίνης έχασε το 4 παιχνίδι της στα πρώτα έξι ματς που έχει δώσει και σίγουρα το ξεκίνημά της δεν είναι και το καλύτερο. Στα του αγώνα οι «πράσινες» μπήκαν εντυπωσιακά και έκαναν για πλάκα το 1-0 παίρνοντας το σετ με 25-10. Μετά το τραυματισμό της Ρόγκα οι φιλοξενούμενες πιέζοντας στο σερβίς, δυσκόλεψαν τις γηπεδούχες στο δεύτερο και πήραν το τρίτο μειώνοντας σε 2-1.

Στο τέταρτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ, οι «πράσινες» πήραν μια διαφορά, οι νησιώτισσες δεν τα παράτησαν, αλλά στα δύσκολα η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου πήρε όλες τις κρίσιμες επιθέσεις, τις τελείωσε και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη.

Διαιτητές: Πρέντζας, Λιδωρικιώτη, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής: Ράπτης, Γραμματεία: Καπελλάκη Ελ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-2, 16-9, 21-10, 25-10

2ο σετ: 7-8, 15-16, 21-19, 25-21

3ο σετ: 8-7, 16-12, 21-19, 22-25

4ο σετ: 8-6, 16-13, 21-17, 25-22

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσσους, 63 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 5 άσσους, 44 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-10, 25-21, 22-25, 25-22) σε 114′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 23 (23/41 επ., 48% υπ. – 19% άριστες), Κωνσταντινίδου 3 (1/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Παπαγεωργίου 13 (10/15 επ., 3 μπλοκ), Κυπαρίσση 3 (3/16 επ., 61% υπ. – 22% άριστες), Ορβόσοβα 12 (12/35 επ.), Τίμερμαν 12 (8/15 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Ρόγκα (λ, 75% υπ. – 25% άριστες), Ράπτη (λ, 39% υπ. – 22% άριστες), Γκρέκα 3 (3/4 επ.), Ηλιοπούλου, Ντέλιτς, Λαμπκόφσκα 3 (3/8 επ.).

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Σίζαρ 15 (15/37 επ., 47% υπ. – 23% άριστες), Σιρίνινα, Φαγιάντ 15 (14/34 επ., 1 άσσος, 50% υπ. – 26% άριστες), Κιουτσιούκη 6 (4/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Φρικάνο 9 (7/30 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Θωμαΐδου (λ, 53% υπ. – 20% άριστες), Οικονομίδου, Μερτέκη, Καλαποδά 5 (4/5 επ., 1 άσσος).