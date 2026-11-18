Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψει κάποια στιγμή στη Γιουβέντους ο Αντόνιο Κόντε, στην ομάδα που έγραψε ιστορία τόσο όσο παίκτης, όσο και προπονητής.

«Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο», τόνισε ο Αντόνιο Κόντε, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στη Γιουβέντους και σε διαφορετικούς ρόλους μάλιστα, ενώ μίλησε για την επιθυμία του να επιστρέψει στον πάγκο των «μπιανκονέρι» κάποια στιγμή.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «Cronache di Spogliatoio», ο Κόντε αναφέρθηκε για την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τη Γιουβέντους, ενώ μίλησε και για το γεγονός πως θα μπορούσε να είχε καθίσει στον πάγκο της ομάδας ήδη από το 2009.



Αναλυτικά όσα είπε ο Κόντε:

«Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο. Δεν ξέρω αν θα γίνει σε ένα, δέκα ή δεκαπέντε χρόνια, αλλά ξέρω ότι έχω αφήσει κάτι στη Γιουβέντους.



Θα μπορούσα να είχα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γιούβε ήδη από το 2009, αλλά έφεραν τον Ντιέγκο, παρόλο που γνώριζαν πολύ καλά ότι εγώ θα εφάρμοζα το σύστημα 4-2-4. Μου είπαν ότι ο Ντιέγκο ήθελε να παίξουν με 4-3-1-2. Οποιοσδήποτε άλλος θα είχε δεχτεί, αλλά εγώ δεν κάνω συμβιβασμούς.



Αυτό ανέφερα στον σύλλογο. Αν είναι ένας παίκτης αυτός που πρέπει να αποφασίζει πώς θα παίζουμε, τότε δεν είμαι εγώ ο κατάλληλος προπονητής για εσάς». Έφυγα από εκείνη τη συνάντηση γνωρίζοντας ότι δεν θα γινόμουν προπονητής της Γιουβέντους».