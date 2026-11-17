Εuroleague: Το ιατρικό δελτίο της Τρίτης
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι στην Κύπρο στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague (19:00, Novasports Prime, live Gazzetta). Ματς έχει και ο Παναθηναϊκός που δοκιμάζεται στην έδρα της Βίρτους στις 22:00 (Novasports Prime, live Gazzetta). Το πρόγραμμα της Τρίτης περιλαμβάνει 9 αναμετρήσεις.
Το Gazzetta παρουσιάζει τους απόντες αλλά και τους αμφίβολους της αποψινής βραδιάς.
Αναλυτικά
Ντουμπάι – Εφές (18:00, Novasports 4)
Εκτός ο Τζάιτε για τη Ντουμπάι, off Τζέιμς και Κορντινιέ για τους Τούρκους. Αμφίβολος Φερνάντο.
Μακάμπι – Ολυμπιακός (19:00, Novasports Prime)
Δεν παίζουν οι Λάβι και Λούντμπεργκ για τη Μακάμπι, εκτός ο Μοντέρο, ο Μιλουτίνοφ και ο Ντόρσεϊ.
Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν (20:00, Novasports 5)
Εκτός Κι και Μέλι για τη Φενέρ, δεν παίζει ο Μπολομπόι για τους φιλοξενούμενους.
Ζάλγκιρις – Μπάγερν (20:00, Novasports 3)
Πάνοπλοι οι Γερμανοί, χωρίς Γουίλιαμς-Γκος οι Λιθουανοί.
Μπασκόνια – Χάποελ (21:30, Novasports 2)
Εκτός ο Φαρίντ, αμφίβολοι Σεντεκέρσκις και Σάντος. Δεν θα αγωνιστεί ο Ένις για την ομάδα του Ισραήλ.
Μπαρτσελόνα – Παρί (21:30, Novasports 4)
Εκτός Πάντερ και Εβμπουομουάν για τη Μπάρτσα, όλοι μέσα για την Παρί.
Αρμάνι – Ερυθρός Αστέρας (21:30, Novasports Start)
Εκτός ο Μπούκερ για την Αρμάνι, off ο Μιλιένοβιτς για τους Σέρβους.
Παρτίζαν – Βαλένθια (21:45, Novasports 3)
Αμφίβολοι οι Χέιζ, Τόμπσον και Γουίλις για την Παρτίζαν, εκτός Μίροτιτς και Ρίβερς για τους Ισπανούς.
Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός AKTOR (22:00, Novasports Prime)
Εκτός ο Καζαρίν για τους Ιταλούς. Off ο Μαντζούκας για την ομάδα του Ομπράντοβιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.