Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους από τα ματς της Τρίτης στη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι στην Κύπρο στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague (19:00, Novasports Prime, live Gazzetta). Ματς έχει και ο Παναθηναϊκός που δοκιμάζεται στην έδρα της Βίρτους στις 22:00 (Novasports Prime, live Gazzetta). Το πρόγραμμα της Τρίτης περιλαμβάνει 9 αναμετρήσεις.

Το Gazzetta παρουσιάζει τους απόντες αλλά και τους αμφίβολους της αποψινής βραδιάς.

Αναλυτικά

Ντουμπάι – Εφές (18:00, Novasports 4)

Εκτός ο Τζάιτε για τη Ντουμπάι, off Τζέιμς και Κορντινιέ για τους Τούρκους. Αμφίβολος Φερνάντο.



Μακάμπι – Ολυμπιακός (19:00, Novasports Prime)

Δεν παίζουν οι Λάβι και Λούντμπεργκ για τη Μακάμπι, εκτός ο Μοντέρο, ο Μιλουτίνοφ και ο Ντόρσεϊ.

Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν (20:00, Novasports 5)

Εκτός Κι και Μέλι για τη Φενέρ, δεν παίζει ο Μπολομπόι για τους φιλοξενούμενους.

Ζάλγκιρις – Μπάγερν (20:00, Novasports 3)

Πάνοπλοι οι Γερμανοί, χωρίς Γουίλιαμς-Γκος οι Λιθουανοί.

Μπασκόνια – Χάποελ (21:30, Novasports 2)

Εκτός ο Φαρίντ, αμφίβολοι Σεντεκέρσκις και Σάντος. Δεν θα αγωνιστεί ο Ένις για την ομάδα του Ισραήλ.

Μπαρτσελόνα – Παρί (21:30, Novasports 4)

Εκτός Πάντερ και Εβμπουομουάν για τη Μπάρτσα, όλοι μέσα για την Παρί.

Αρμάνι – Ερυθρός Αστέρας (21:30, Novasports Start)

Εκτός ο Μπούκερ για την Αρμάνι, off ο Μιλιένοβιτς για τους Σέρβους.

Παρτίζαν – Βαλένθια (21:45, Novasports 3)

Αμφίβολοι οι Χέιζ, Τόμπσον και Γουίλις για την Παρτίζαν, εκτός Μίροτιτς και Ρίβερς για τους Ισπανούς.

Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός AKTOR (22:00, Novasports Prime)

Εκτός ο Καζαρίν για τους Ιταλούς. Off ο Μαντζούκας για την ομάδα του Ομπράντοβιτς.