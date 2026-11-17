Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μακάμπι στην Κύπρο και ο Παναθηναϊκός με τη Βίρτους στη Μπολόνια. Που θα δείτε τα ματς.

Γεμάτη μέρα για τις ελληνικές ομάδες η Τρίτη στη Euroleague, Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι στην Κύπρο στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague (19:00, Novasports Prime, live Gazzetta).

Η ομάδα του Μπαρτζώκα είναι στο 8-3 της , ενώ η ομάδα του Τελ Αβίβ έχει 3-8. Ο Τζον Κόντσαρ αποτελεί παρελθόν από τους ερυθρόλευκους. Από την πλευρά του ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ένα βίντεο-reel που έστελνε μήνυμα με νόημα.

«Μείνε δυνατός. Πολλοί άνθρωποι θα μετανιώσουν για τον τρόπο που σου φέρθηκαν. Έκαψαν τις γέφυρες, πιστεύοντας ότι εκείνοι τη χρειάζονταν για να περάσει, ενώ στην πραγματικότητα εκείνοι σε χρειάζονταν όλο αυτό το διάστημα», έγραψε.

Ματς έχει και ο Παναθηναϊκός που δοκιμάζεται στην έδρα της Βίρτους στις 22:00 (Novasports Prime, live Gazzetta). Tην αποστολή ακολούθησαν κανονικά οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης που θα είναι διαθέσιμοι για τα ματς.

Αναλυτικά οι 14 παίκτες της αποστολής του Παναθηναϊκού: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Φαλ, Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης.

Στο 8-3 οι πράσινοι, στο 4-7 οι Ιταλοί.

Το σημερινό πρόγραμμα

Ντουμπάι – Εφές (18:00, Novasports 4)

Μακάμπι – Ολυμπιακός (19:00, Novasports Prime)

Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν (20:00, Novasports 5)

Ζάλγκιρις – Μπάγερν (20:00, Novasports 3)

Μπασκόνια – Χάποελ (21:30, Novasports 2)

Μπαρτσελόνα – Παρί (21:30, Novasports 4)

Αρμάνι – Ερυθρός Αστέρας (21:30, Novasports Start)

Παρτίζαν – Βαλένθια (21:45, Novasports 3)

Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός AKTOR (22:00, Novasports Prime)