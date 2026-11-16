Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του ο Όντεντ Κάτας, ενόψει της αναμέτρησης της Μακάμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς και για το ματς με την Ντουμπάι BC.

Ο Όντεντ Κάτας πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει του αγώνα της Μακάμπι κόντρα στον Ολυμπιακό (17/11, 19:00 LIVE από το Gazzetta), καθώς και για το ματς με την Ντουμπάι BC (19/11, 19:15).

Αναφέρθηκε στη δυσκολία των αναμετρήσεων, καθώς και για τις νίκες που έκανε η ομάδα του στα ντέρμπι με τη Χάποελ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Όντεντ Κάτας:

«Μας περιμένει μια πολύ, πολύ δύσκολη εβδομάδα, ακόμα και για τα δεδομένα της EuroLeague. Αυτό αποτελεί πρόκληση για εμάς. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι δύο νίκες στα ντέρμπι ήταν σημαντικές για εμάς και για την αυτοπεποίθησή μας. Απλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να γίνουμε καλύτεροι επιθετικά σε αυτό το στάδιο της σεζόν.

Πιστεύω ότι με τις περισσότερες από τις ομάδες που έχουμε φτιάξει εδώ, βρήκαμε τρόπο να παίζουμε πολύ καλύτερα από ό,τι καταφέρνω να κάνω αυτή την στιγμή. Αυτό είναι δικό μας θέμα, των προπονητών. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε να αλλάζουμε και να κάνουμε προσαρμογές, χωρίς πάντα μεγάλη επιτυχία. Απλά πρέπει να παραμείνουμε θετικοί και να συνεχίσουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό»