Οι δύο αιώνιοι ρίχνονται στη μάχη της «διαβολοβδομάδας». Οι διαιτητές που ορίστηκαν για το Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός και το Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός.

Την Τρίτη (17/11) Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αγωνίζονται με Μακάμπι Τελ Αβίβ και Βίρτους Μπολόνια αντίστοιχα, για την 12η αγωνιστική και την έναρξη άλλης μιας «διαβολοβδομάδας» στη EuroLeague. Και οι δύο αγώνες των «αιωνίων» θα μεταδοθούν LIVE στο Gazzetta. Μια ημέρα πριν το τζάμπολ των δύο αγώνων, η διοργανώτρια αρχή όρισε τους διαιτητές, που θα σφυρίξουν στους δύο αγώνες.

Στις 19:00, οι Πειραιώτες θα κοντραριστούν με την «ομάδα του λαού» στην Κύπρο και η διαιτητική τριάδα θα απαρτίζεται από τους Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία) και Έντουαρντ Ουντιάνσκι (Μ. Βρετανία).

Στις 22:00, το Τριφύλλι διασταυρώνει τα ξίφη του επί ιταλικού εδάφους με το σύνολο του Μουμπρού και οι «άρχοντες του αγώνα» θα είναι οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία).