Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Ιερουσαλήμ 77-82: Ήττα πριν τον Ολυμπιακό

Γιώργος Σακελλάρης
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Ιερουσαλήμ 77-82: Ήττα πριν τον Ολυμπιακό

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Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ηττήθηκε από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ με 82-77 για το πρωτάθλημα Ισραήλ, τρεις ημέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για τη EuroLeague.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ηττήθηκε από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ με 82-77 για το εγχώριο πρωτάθλημα, τρεις ημέρες πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague. Το σύνολο του Όντεντ Κάτας γνώρισε την τρίτη της ήττα σε πέντε ματς στο πρωτάθλημα Ισραήλ, εν αντιθέσει με τους νικητές, που έχουν 6/6. Ο Μαντάρ (25 πόντους, 2 ασίστ) ήταν ο κορυφαίος για την «ομάδα του λαού», ενώ για τους θριαμβευτές ξεχώρισαν οι Μίλτον (17 πόντους, 4 ασίστ) και Κάκοκ (14 πόντους, 2 ασίστ).

Το ματς ήταν ισορροπημένο στη μεγαλύτερη διάρκειά του αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς ήταν κυριαρχική και πήρε το «ροζ φύλλο» αγώνα, παραμένοντας αήττητη.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 41-37, 62-55, 77-82

Τα ομαδικά στατιστικά:

Maccabi Tel Aviv2PT FG3PT FGFTREBAST / PFTO / STLBLK / FOULS
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKFDFCEFF+/-
#Players
1Λήψη Jaylen28:1562/2100%0/00%2/2100%202301210011-8
2Τζίμι Κλαρκ22:26111/520%3/650%0/20%10142041011-17
12Τζον ΝτεΜπαρθολομαίος20:0261/1100%1/250%1/333%20201014007+7
17Κίτον Γουάλας25:4590/00%3/650%0/00%112100020011-15
26Θάλασσα της Μαδάρας23:58254/757%4/667%5/5100%505212260032+9
3Αμίτ Άμπο00:0000/00%0/00%0/00%000000000000
4Γκουρ Λαβίε00:0000/00%0/00%0/00%000000000000
9Ρόμαν Σόρκιν26:1363/475%0/20%0/00%21313042103+10
11Γουίλ Ράιμαν12:3630/00%1/333%0/00%10112222003-6
22Τι Τζέι Λιφ06:4700/10%0/00%0/00%1120201000-2-9
23Ντάνιελ Θάις16:1140/00%0/00%4/4100%20200032005-3
50Μπόνζι Κούλσον17:4772/367%1/425%0/00%2020205010-1+7
Team/Coaches1122
TOTAL200:007723/13
Hapoel Midtown JerusalemFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: Sasa ObradovicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Devontae Cacok26:00145/771%5/771%0/00%4/667%268230212226
2Kenneth Lofton Jr. *24:0031/813%1/617%0/20%1/250%53832310-166
3Jaleen Smith *23:00104/667%3/560%1/1100%1/1100%02234120-913
4Lorenzo Brown29:0083/743%1/425%2/367%0/00%145702201417
8Yotam Hanochi21:00114/580%1/1100%3/475%0/00%022020001911
9Shake Milton25:001710/1471%3/650%2/367%5/5100%011444101214
15Nimrod Levi21:00126/1346%2/540%2/540%2/367%12304201143
33Gabriel Chachashvili *04:0000/00%0/00%0/00%0/00%00001100-8-2
35Ethan Burg *04:0000/10%0/10%0/00%0/00%00000001-8-2
50Yovel Zoosman *23:0073/475%2/2100%1/250%0/00%02212010-1511
Team/Coaches2240010003
TOTAL2008242/8748.3%18/3748.6%11/2055%13/1776.5%112435202214910100
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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