Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Ιερουσαλήμ 77-82: Ήττα πριν τον Ολυμπιακό
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ηττήθηκε από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ με 82-77 για το εγχώριο πρωτάθλημα, τρεις ημέρες πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague. Το σύνολο του Όντεντ Κάτας γνώρισε την τρίτη της ήττα σε πέντε ματς στο πρωτάθλημα Ισραήλ, εν αντιθέσει με τους νικητές, που έχουν 6/6. Ο Μαντάρ (25 πόντους, 2 ασίστ) ήταν ο κορυφαίος για την «ομάδα του λαού», ενώ για τους θριαμβευτές ξεχώρισαν οι Μίλτον (17 πόντους, 4 ασίστ) και Κάκοκ (14 πόντους, 2 ασίστ).
Το ματς ήταν ισορροπημένο στη μεγαλύτερη διάρκειά του αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς ήταν κυριαρχική και πήρε το «ροζ φύλλο» αγώνα, παραμένοντας αήττητη.
Τα δεκάλεπτα: 25-21, 41-37, 62-55, 77-82
Τα ομαδικά στατιστικά:
|Maccabi Tel Aviv
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST / PF
|TO / STL
|BLK / FOULS
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|FD
|FC
|EFF
|+/-
|#
|Players
|1
|Λήψη Jaylen
|28:15
|6
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2
|0
|2
|3
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|11
|-8
|2
|Τζίμι Κλαρκ
|22:26
|11
|1/5
|20%
|3/6
|50%
|0/2
|0%
|1
|0
|1
|4
|2
|0
|4
|1
|0
|1
|1
|-17
|12
|Τζον ΝτεΜπαρθολομαίος
|20:02
|6
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|1/3
|33%
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|1
|4
|0
|0
|7
|+7
|17
|Κίτον Γουάλας
|25:45
|9
|0/0
|0%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|11
|-15
|26
|Θάλασσα της Μαδάρας
|23:58
|25
|4/7
|57%
|4/6
|67%
|5/5
|100%
|5
|0
|5
|2
|1
|2
|2
|6
|0
|0
|32
|+9
|3
|Αμίτ Άμπο
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Γκουρ Λαβίε
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Ρόμαν Σόρκιν
|26:13
|6
|3/4
|75%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|1
|3
|0
|4
|2
|1
|0
|3
|+10
|11
|Γουίλ Ράιμαν
|12:36
|3
|0/0
|0%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|2
|2
|2
|2
|0
|0
|3
|-6
|22
|Τι Τζέι Λιφ
|06:47
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|-2
|-9
|23
|Ντάνιελ Θάις
|16:11
|4
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|3
|2
|0
|0
|5
|-3
|50
|Μπόνζι Κούλσον
|17:47
|7
|2/3
|67%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|5
|0
|1
|0
|-1
|+7
|Team/Coaches
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1
|1
|2
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2
|—
|TOTAL
|200:00
|77
|23/13
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Hapoel Midtown Jerusalem
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: Sasa Obradovic
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Devontae Cacok
|26:00
|14
|5/7
|71%
|5/7
|71%
|0/0
|0%
|4/6
|67%
|2
|6
|8
|2
|3
|0
|2
|1
|22
|26
|2
|Kenneth Lofton Jr. *
|24:00
|3
|1/8
|13%
|1/6
|17%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|5
|3
|8
|3
|2
|3
|1
|0
|-16
|6
|3
|Jaleen Smith *
|23:00
|10
|4/6
|67%
|3/5
|60%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0
|2
|2
|3
|4
|1
|2
|0
|-9
|13
|4
|Lorenzo Brown
|29:00
|8
|3/7
|43%
|1/4
|25%
|2/3
|67%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|7
|0
|2
|2
|0
|14
|17
|8
|Yotam Hanochi
|21:00
|11
|4/5
|80%
|1/1
|100%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|19
|11
|9
|Shake Milton
|25:00
|17
|10/14
|71%
|3/6
|50%
|2/3
|67%
|5/5
|100%
|0
|1
|1
|4
|4
|4
|1
|0
|12
|14
|15
|Nimrod Levi
|21:00
|12
|6/13
|46%
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|2/3
|67%
|1
|2
|3
|0
|4
|2
|0
|1
|14
|3
|33
|Gabriel Chachashvili *
|04:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|-8
|-2
|35
|Ethan Burg *
|04:00
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-8
|-2
|50
|Yovel Zoosman *
|23:00
|7
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|2
|0
|1
|0
|-15
|11
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|TOTAL
|200
|82
|42/87
|48.3%
|18/37
|48.6%
|11/20
|55%
|13/17
|76.5%
|11
|24
|35
|20
|22
|14
|9
|1
|0
|100
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