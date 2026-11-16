Διαβάστε όλα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι, για την 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι (17/11, 19:00 LIVE από το Gazzetta), τόνισε τα στοιχεία που πρέπει να προσέξει η ομάδα του.

Μάλιστα αναφέρθηκε και για το γεγονός ότι το ματς θα γίνει στην Κύπρο, ενώ τοποθετήθηκε και για την ήττα από το Άρη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Η αλήθεια είναι ότι δεν παίξαμε καλά με τον Άρη και δεν ανταποκριθήκαμε στη σκληράδα των αντιπάλων. Δίκαια χάσαμε. Δεν έχουμε καιρό να αναλύσουμε τι έγινε. Κάθε δύο μέρες παίζουμε ματς. Δείξαμε βίντεο για την Μακάμπι που παίζουμε αύριο. Απαιτητικό ματς όπως κάθε παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, κάθε ματς, εντός κι εκτός είναι όλοι οι αγώνες δύσκολοι, έχει σχέση με την προσέγγιση της ομάδας μας, την ποιότητα του αντιπάλου και με τις συνθήκες με το οποίο γίνεται

Αυτή τη στιγμή, απουσιάζουν τρεις παίκτες από την περιφέρεια κι ένας από την front line. Το βάρος και επιθετικό και αμυντικό θα μοιραστεί στους υπόλοιπους και χρειάζεται ένα step-up. Το παιχνίδι είναι απαιτητικό, η νίκη είναι σημαντική, ξέρουμε αυτό το διάστημα τώρα με τα εκτός έδρας και τους τραυματίες είναι να κερδίζουμε όσο περισσότερα παιχνίδια γίνεται. Θέλουμε να παίξουμε καλύτερα από χθες, να παίξουμε πολύ περισσότερο ομαδικά, να προσέξουμε τις κατοχές μας να μη δώσουμε την μπάλα στους αντιπάλους, να εκτελέσουμε καλά και να'χουμε περισσότερη δημιουργία».

Για την παρουσία του Ολυμπιακού στην Κύπρο και την ενίσχυση που θα έχει αύριο από φιλάθλους :«Κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε στην Κύπρο για φιλικά, έχουμε ιδιαίτερη σύνδεση, από ότι ακούω ότι θα ‘χει αρκετούς φιλάθλους μας».