Ο Τζον Κόντσαρ δεν θα ταξιδέψει στην Κύπρο. Οι Ταιρίκ Τζόουνς και Μπράιαντ Ντάνστον θα πάρουν τη θέση των Αντώνη Καραγιαννίδη και Τζορτζ Πάπας στη δωδεκάδα.

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο (17/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο Τζον Κόντσαρ δεν θα ταξιδέψει στο «Νησί της Αφροδίτης». Οι Ταιρίκ Τζόουνς και Μπράιαντ Ντάνστον θα πάρουν τη θέση των Αντώνη Καραγιαννίδη και Τζορτζ Πάπας στη δωδεκάδα.

Οι ερυθρόλευκοι μετά την ήττα εντός των συνόρων από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο θέλουν να επιστρέψουν στον δρόμο των επιτυχιών και να σημειώσουν την ένατη νίκη τους στον θεσμό απέναντι στο σύνολο του Κάτας, το οποίο προέρχεται επίσης από ήττα στο πρωτάθλημα, από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζον Κόντσαρ παρότι δεν έχει συμπληρώσει ούτε ένα μήνα στον Ολυμπιακό, σκέφτεται να αποχωρήσει από τους Πειραιώτες. Ο Κόντσαρ είχε ανακοινωθεί στις 22 Οκτωβρίου με συμβόλαιο για 1+1 χρόνο.