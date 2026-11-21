Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν ταξίδεψε με τον Ολυμπιακό στην Καρδίτσα για τον αγώνα της Κυριακής (22/11, 15:00, SPORT FM TV 2) για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League. Ποιους παίκτες επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τη 12αδα της ομάδας του.

Ούτε στην Καρδίτσα για τον αγώνα πρωταθλήματος με την ομώνυμη ομάδα για την 8η αγωνιστική της GBL ταξίδεψε με τον Ολυμπιακό ο Τάϊλερ Ντόρσεϊ! Ο γκαρντ των «ερυθρολεύκων» που επέστρεψε μεν στις προπονήσεις της ομάδας, ακόμη δεν κρίνεται έτοιμος από τον προπονητή του Γιώργο Μπαρτζώκα για να επιστρέψει στο παρκέ σε επίσημες υποχρεώσεις.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έμεινε εκτός 12αδας από την αναμέτρηση του πρωταθλήματος με τη Θεσσαλική ομάδα και πλέον αναμένεται με ενδιαφέρον το πότε θα μπει ξανά στη «μάχη».

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την Καρδίτσα είναι η εξής: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Πάπας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Τζοζεφ, Χολ και Φουρνιέ.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την καταπληκτική εμφάνιση με τη Ρεάλ για την 13η αγωνιστική της Euroleague θέλουν να συνεχίσουν να δείχνουν το πολύ καλό πρόσωπο τους παρά τις απουσίες που έχουν τον τελευταίο καιρό. Παράλληλα, ο Μπαρτζώκας θέλει μέσα από το παιχνίδι να δώσει χρόνο σε παίκτες που δεν έχουν παίξει αρκετά ως τώρα, ώστε να αποσυμπιέσει κάποιους που έχουν δεχθεί μεγαλύτερη επιβάρυνση.

