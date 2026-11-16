Διαβάστε τι δήλωσε ο Τζον Κόντσαρ μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Τζον Κόντσαρ.

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε δήλωση κατά την αποχώρησή του και ευχαρίστησε την ομάδα του Πειραιά για την ευκαιρία που του έδωσε να παίξει στην Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζον Κόντσαρ:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Ολυμπιακό για την ευκαιρία που μου έδωσε να αποτελέσω μέλος ενός τόσο σπουδαίου συλλόγου, αλλά και για τον απόλυτο σεβασμό που έδειξε στην επιθυμία μου να αποχωρήσω. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή ένιωσα τη στήριξη και την εκτίμηση των ανθρώπων της ομάδας και αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Δυστυχώς, προσωπικοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω την παρουσία μου εδώ. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, όμως αυτή τη στιγμή είναι κάτι που πρέπει να κάνω. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και φυσικά τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της σεζόν».