Ο Ολυμπιακός νίκησε με χαρακτηριστική άνεση τη Ρεάλ Μαδρίτης (92-76) και έφτασε τις δέκα νίκες στη EuroLeague μπροστά στο κοινό του στη SUNEL Arena.

Ο Ολυμπιακός υπέταξε τη Ρεάλ Μαδρίτης (92-76) για την 13η αγωνιστική της EuroLeague, έφτασε τις δέκα νίκες και μοιράζεται την κορυφή της βαθμολογίας με τη Βαλένθια.

Για τους νικητές σε τρομερή κατάσταση ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, που ήταν επιβλητικός απέναντι στον Έντι Ταβάρες. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο με τους πανηγυρισμούς, τις κυριότερες φάσεις, τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών.

Δείτε το σχετικό βίντεο: