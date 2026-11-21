Ολυμπιακός: Η μεγάλη νίκη κόντρα στη Ρεάλ με άλλη... ματιά (vid)
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Ο Ολυμπιακός νίκησε με χαρακτηριστική άνεση τη Ρεάλ Μαδρίτης (92-76) και έφτασε τις δέκα νίκες στη EuroLeague μπροστά στο κοινό του στη SUNEL Arena.
Ο Ολυμπιακός υπέταξε τη Ρεάλ Μαδρίτης (92-76) για την 13η αγωνιστική της EuroLeague, έφτασε τις δέκα νίκες και μοιράζεται την κορυφή της βαθμολογίας με τη Βαλένθια.
Για τους νικητές σε τρομερή κατάσταση ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, που ήταν επιβλητικός απέναντι στον Έντι Ταβάρες. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο με τους πανηγυρισμούς, τις κυριότερες φάσεις, τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
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@Photo credits: INTIME
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