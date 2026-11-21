Η (μη) αντίδραση του Τάιλερ Ντόρσεϊ στην ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μοιάζει με ξένο σώμα στον Ολυμπιακό το τελευταίο διάστημα, κάτι που φροντίζει να επιβεβαιώνει και ο ίδιος τόσο με τη γλώσσα τού... instagram, όσο και με τη γλώσσα τού σώματος.

Ο ομογενής γκαρντ, ο οποίος αποδοκιμάστηκε έντονα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, όταν η κάμερα εστίασε στον ίδιο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης στην SUNEL Arena, έμοιαζε σαν χαμένος στις σκέψεις του κατά την ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια. Όταν ο κόουτς του Ολυμπιακού ξεκίνησε να μιλάει με κολακευτικά λόγια για την εμφάνισή τους απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ντόρσεϊ καθόταν στη θέση του, ακουμπώντας την πλάτη και το κεφάλι του στον τοίχο.

Όταν δε, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ολοκλήρωσε την ομιλία του, ο Ντόρσεϊ σηκώθηκε τελευταίος για το καθιερωμένο «ζντο»... Το ζήτημα που έχει προκύψει (για την ακρίβεια, το ζήτημα το έχει προκαλέσει ο ίδιος) εδώ και ενάμισι μήνα (με το πειθαρχικό παράπτωμα, την τιμωρία, τις συνεχιζόμενες αινιγματικές αναρτήσεις στα social media, την επιστροφή του στις προπονήσεις, την αντιμετώπιση της κατάστασης από τον ίδιο), αποτελεί βαρίδι σε ολόκληρο τον οργανισμό του μπασκετικού Ολυμπιακού, ο οποίος προσπαθεί να χειριστεί όσο το δυνατόν πιο... κομψά το λεπτό αυτό θέμα.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί την (μη) αντίδραση του Τάιλερ Ντόρσεϊ στην ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα: