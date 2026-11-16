Ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια μίλησε στις δηλώσεις του ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια (17/11, 22:00 LIVE από το Gazzetta).

Μίλησε για τα στοιχεία που πρέπει να προσέξουν οι «πράσινοι» κόντρα στους Ιταλούς, ενώ έκανε αναφορά στο κομμάτι τις συγκέντρωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος:

«Η Βίρτους τρέχει πάνω κάτω είναι πολύ καλή στους αιφνιδιασμούς. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να ματσάρουμε το παιχνίδι, να είμαστε έξυπνοι έχουμε τον σωστό ρυθμό και να δούμε πώς θα καταφέρουμε να μην είμαστε πιο αργοί, ώστε να μη δώσουμε ευκαιρίες για τρανζίσιον.

Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνουμε, ειδικά σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Πιστεύω ότι για 30 λεπτά ήμασταν πολύ καλοί. Η Μπαρτσελόνα έδειξε τη δυναμική της και κατάφερε να βρει λύσεις. Χαλαρώσαμε στο 24ο λεπτό»

Για το αν είναι το ζητούμενο είναι να μην υπάρξει χαλάρωση σε κανένα σημείο του αγώνα: «Αυτό ισχύει για όλα τα παιχνίδια, είτε παίζεις εντός είτε εκτός έδρας. Δεν είναι εύκολο να ξεκινάς ένα παιχνίδι και να διατηρείς την ίδια ένταση σε όλη τη διάρκειά του, όμως πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να μην υπάρχει χαλάρωση στο αγωνιστικό κομμάτι»

Για το αν έχει επηρεάσει την ομάδα η επιστροφή του: «Νομίζω ότι όλα τα παιδιά εδώ θέλουν να μπουν στην ομάδα με τον σωστό τρόπο. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι και, από εκεί και πέρα, όποιος είναι να παίξει, ας παίξει».

Για το επίπεδο ετοιμότητας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα: «Σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε στο 100%, καθώς είναι ακόμη πολύ νωρίς. Ειδικά από τη στιγμή που δεν έχουμε αγωνιστεί ακόμη όλοι μαζί, με πλήρες ρόστερ. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας και πιστεύω ότι στη διάρκεια θα βλέπουμε τη βελτίωσή μας»