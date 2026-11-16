Μουμπρού: Τι είπε ενόψει Παναθηναϊκού
Ο Άλεξ Μουμπρού πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια (17/11, 22:00 LIVE από το Gazzetta), για την 12η αγωνιστική της EuroLeague.
Τόνισε πως οι «πράσινοι» είναι φτιαγμένοι για να κατακτήσουν το τρόπαιο τη φετινή σεζόν, ενώ στάθηκε στους Ναν και Φρανσίσκο.
Αναλυτικά όσα είπε ο Άλεξ Μουμπρού:
«Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από μια εντός έδρας ήττα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο, ωστόσο, προηγούνταν με διψήφια διαφορά πέντε λεπτά πριν από το τέλος.
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Πρόκειται για μια ομάδα που όλοι γνωρίζουμε ότι έχει δημιουργηθεί με στόχο να κατακτήσει την EuroLeague και όχι απλώς να φτάσει στο Final Four.
Διαθέτει παίκτες κορυφαίου επιπέδου, τόσο κοντά στο καλάθι, όπου μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στους αντιπάλους τους με το παιχνίδι στο post, όσο και έξω από τη ρακέτα, με αρκετούς παίκτες που είναι εξαιρετικοί στο παιχνίδι ένας εναντίον ενός, με τους Ναν και Φρανσίσκο να ξεχωρίζουν.
Θα είναι σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσουμε αμυντικά την αναμέτρηση, αλλά κυρίως το πώς θα παρουσιαστούμε στο παιχνίδι και το πώς θα καταφέρουμε να επαναφέρουμε ορισμένους παίκτες που αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα τραυματισμών».
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