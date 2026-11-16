Χάκετ: Τι δήλωσε ενόψει του Βίρτους - Παναθηναϊκός
Ο Ντάνιελ Χάκετ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια(17/11, 22:00 LIVE από το Gazzetta), στάθηκε στις λεπτομέρειες που πρέπει να εστιάσει η ομάδα του.
Τόνισε πως ο Παναθηναϊκός έχει ένα από τα ισχυρότερα ρόστερ στην Ευρώπη.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ντάνιελ Χάκετ:
«Δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να προετοιμάσουμε το επόμενο παιχνίδι, μέσα σε αυτό το συνεχόμενο πρόγραμμα αγώνων.
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Εξετάσαμε από τακτικής πλευράς το είδος του παιχνιδιού που μας περιμένει. Θα υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες στις οποίες θα πρέπει να δώσουμε προσοχή.
Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, με ένα από τα ισχυρότερα ρόστερ στην Ευρώπη. Εμείς, όμως, θέλουμε να πραγματοποιήσουμε μια γενναία εμφάνιση, με ποιότητα στο παιχνίδι μας».
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