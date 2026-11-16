Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του ο Ντάνιελ Χάκετ, ενόψει του αγώνα της Βίρτους Μπολόνια κόντρα στον Παναθηναϊκό (17/11, 22:00 LIVE από το Gazzetta).

Ο Ντάνιελ Χάκετ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια(17/11, 22:00 LIVE από το Gazzetta), στάθηκε στις λεπτομέρειες που πρέπει να εστιάσει η ομάδα του.

Τόνισε πως ο Παναθηναϊκός έχει ένα από τα ισχυρότερα ρόστερ στην Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντάνιελ Χάκετ:

«Δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να προετοιμάσουμε το επόμενο παιχνίδι, μέσα σε αυτό το συνεχόμενο πρόγραμμα αγώνων.

Εξετάσαμε από τακτικής πλευράς το είδος του παιχνιδιού που μας περιμένει. Θα υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες στις οποίες θα πρέπει να δώσουμε προσοχή.

Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, με ένα από τα ισχυρότερα ρόστερ στην Ευρώπη. Εμείς, όμως, θέλουμε να πραγματοποιήσουμε μια γενναία εμφάνιση, με ποιότητα στο παιχνίδι μας».