Τα στοιχεία που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, τόνισε στις δηλώσεις του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού για Μπολόνια ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Βίρτους (17/11, 22:00 LIVE από το Gazzetta), πραγματοποίησε δηλώσεις και μίλησε για τα στοιχεία που πρέπει να προσέξει η ομάδα του.

Μάλιστα τόνισε το κομμάτι της συγκέντρωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Ομάδα που παίζει στο transition, είναι πρώτοι στους πόντους που πετυχαίνουν στον αιφνιδιασμό. Είναι δεύτεροι στα επιθετικά ριμπάουντ και αυτά τα δύο στοιχεία είναι πολύ σημαντικά. Έχουν πολύ γρήγορους παίκτες και πρέπει να παίξουμε έξυπνα για να μην τους δώσουμε την ευκαιρία να τρέξουν και να σκοράρουν.

Όπως είπα, πρέπει να παίξουμε έξυπνα στην άμυνα, να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα και να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Πρέπει να διατηρήσουμε τη συγκέντρωσή μας όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για τα λάθη που κάνει η ομάδα και αν είναι κάτι που συζητούν στην ομάδα: «Ναι, το έχω συζητήσει πολλές φορές. Κάθε φορά που χάνουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, αυτό είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε».