Παναθηναϊκός: Με 14 παίκτες ενόψει «διαβολοβδομάδας»
Με 14 παίκτες ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός σήμερα (16/11) για Μπολόνια ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Βίρτους (17/11, 22:00 LIVE από το Gazzetta).
Την αποστολή ακολούθησαν κανονικά οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης που θα είναι διαθέσιμοι για τα ματς με Βίρτους και Ζάλγκιρις Κάουνας (18/11, 20:00 LIVE από το Gazzetta).
Αναλυτικά οι 14 παίκτες του Παναθηναϊκού:
Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Φαλ, Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης
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