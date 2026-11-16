Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί σήμερα (16/11) για Μπολόνια, ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Βίρτους (17/11, 22:00 LIVE από το Gazzetta), την ώρα που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει στη διάθεσή του 14 παίκτες.

Με 14 παίκτες ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός σήμερα (16/11) για Μπολόνια ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Βίρτους (17/11, 22:00 LIVE από το Gazzetta).

Την αποστολή ακολούθησαν κανονικά οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης που θα είναι διαθέσιμοι για τα ματς με Βίρτους και Ζάλγκιρις Κάουνας (18/11, 20:00 LIVE από το Gazzetta).

Αναλυτικά οι 14 παίκτες του Παναθηναϊκού:

Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Φαλ, Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης