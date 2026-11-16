Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο υποψήφιος πρόεδρος της ΕΟΚ και πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, Παναγιώτης Φασούλας, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας «Αθήνα 9,84».

Για όλους και για όλα και κυρίως για το «Basketgate» μίλησε ο υποψήφιος πρόεδρος της ΕΟΚ και πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, Παναγιώτης Φασούλας, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας «Αθήνα 9,84».

Ο κ. Φασούλας σχολίασε όσα είδαν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με το σκάνδαλο των στημένων αγώνων και τους χειραγωγημένους αγώνες, στάθηκε στις πρακτικές που ακολούθησε η προηγούμενη και η σημερινή φερόμενη ως διοίκηση της ΕΟΚ, αλλά μίλησε και για το μέλλον του αθλήματος, εκθέτοντας το όραμά του για την Ομοσπονδία.

Αναλυτικά:

Να ανέβει ξανά το μπάσκετ στα μάτια του κόσμου

«Μιλώντας για το κίνητρο που διαθέτει για τη διεκδίκηση της προεδρίας της ΕΟΚ, ο Παναγιώτης Φασούλας επισήμανε ότι μετά από όλα όσα συνέβησαν πρέπει να επέλθει πραγματική κάθαρση και διαφάνεια στην Ομοσπονδία, η φήμη της οποίας επλήγη ανεπανόρθωτα. «Θα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει ήδη να αποκαθιστούμε τη φήμη της ΕΟΚ», σημείωσε χαρακτηριστικά, διαπιστώνοντας συγχρόνως με λύπη ότι «εμείς, οι άνθρωποι του μπάσκετ, θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να ανέβει και πάλι το άθλημα στα μάτια του κόσμου».

Εξήγησε, ότι με συγκεκριμένες κινήσεις, που έχει καταθέσει δημόσια ο συνδυασμός «Πρώτα το Μπάσκετ», θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Στάθηκε, επίσης, στη βελτίωση του θεσμού του RisingStar και στην επιβράβευση προπονητών που ανακαλύπτουν νέα ταλέντα. Όλα αυτά, όπως είπε, με γνώμονα τη διαφάνεια σε κάθε επίπεδο. «Εγώ δεν έχω σκοπό να βγάλω χρήματα, στήνοντας μαθητικά πρωταθλήματα…», σχολίασε δηκτικά.

Παράλληλα, ο κ. Φασούλας υπογράμμισε ότι η ΕΟΚ οφείλει να έχει πιο ενεργό ρόλο και στην αμερόληπτη διαιτησία. «Όταν ένας διαιτητής ξέρει ότι θα τιμωρηθεί, δεν μπορεί να μπει στο παρκέ και να κάνει σφαγή. Οι διαιτητές οφείλουν να παίζουν για τον εαυτό τους», δήλωσε χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι «δυστυχώς, οι Έλληνες διαιτητές δεν χαίρουν της εκτίμησης του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Λάβρος για τα έργα και τις ημέρες όσον έφεραν το μπάσκετ σε αυτή την κατάσταση

«Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του προηγούμενου καθεστώτος της ΕΟΚ και της σημερινής φερόμενης ως διοίκησης, τόσο για τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν, όσο και για το σκάνδαλο που επισκιάζει σήμερα το άθλημα.

Αρχικά, άσκησε δριμεία κριτική στη σημερινή φερόμενη ως διοίκηση, για τη μη παραχώρηση της αίθουσας «Γιώργος Κολοκυθάς» στα γραφεία της ΕΟΚ, προκειμένου εκεί να διεξαχθεί ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον του αθλήματος.«Δεν ζήτησα την αίθουσα για προεκλογικό λόγο, αλλά για μια ανοικτή συζήτηση. Μου αρνήθηκαν την παραχώρηση της αίθουσας ένας γιατρός και ένας δικηγόρος, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της ΕΟΚ και είναι πρώην συνεργάτες του Βαγγέλη Λιόλιου», δήλωσε ο κ. Φασούλας.

Επεκτείνοντας την κριτική του, ο υποψήφιος για την Προεδρία της ΕΟΚ, Παναγιώτης Φασούλας, στάθηκε στο «σκοτάδι» που επικρατούσε στα οικονομικά ζητήματα κατά την προηγούμενη περίοδο, στην οικονομική δυσπραγία που δημιουργήθηκε στις Ενώσεις, συνεπεία των πρακτικών του προηγούμενου καθεστώτος. Μάλιστα, σχολίασε καυστικά ότι «τώρα ήρθε στους άσχετους ή συμμέτοχους, να βάλουν το μαχαίρι στο κόκκαλο».

Εστιάζοντας στο Basketgate, ο κ. Φασούλας εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Εθνικές μας ομάδες δεν θα επηρεαστούν από το ζοφερό σκηνικό που διαμορφώθηκε. Συγχρόνως, χαρακτήρισε «τρελό» να στήνονται παιχνίδια σε σχολικά πρωταθλήματα, με ψεύτικες τεχνικές ποινές σε παιδιά. «Οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό είναι αδίστακτοι!», δήλωσε χαρακτηριστικά».

Για το μέλλον των νέων στο μπάσκετ

«Κλείνοντας, ο κ. Φασούλας ρωτήθηκε για τα μικρότερα σωματεία και για τα παιδιά που σκέφτονται να ανακαλύψουν το άθλημα.

Απαντώντας, ο κ. Φασούλας έδωσε έμφαση στην οικονομική στήριξη των μικρών σωματείων, που λειτουργούν ως τα κατεξοχήν «φυτώρια» νέων ταλέντων του μπάσκετ. Παρέθεσε, μάλιστα, συγκεκριμένα παραδείγματα κορυφαίων αθλητών που ξεκίνησαν από «μικρές» ομάδες. «Θέλουμε να κάνουμε ξανά ελκυστικά τα σωματεία της γειτονιάς», είπε.

Κλείνοντας, δεσμεύθηκε στα νέα παιδιά, πως με συνθήκες διαφάνειας δεν υπάρχει περίπτωση να αδικηθεί κανένα από αυτά, συμβουλεύοντας τα να μπουν στη διαδικασία του πρωταθλητισμού, αφού η ίδια η ζωή είναι γεμάτη αγώνες και προκλήσεις».