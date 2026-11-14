Ο Τζον Κόντσαρ φαίνεται πως βλέπει το μέλλον του μακριά από τον Ολυμπιακό, παρότι δεν συμπλήρωσε ούτε ένα μήνα παρουσίας στους «ερυθρόλευκους».

Παρότι δεν έχει συμπληρώσει ούτε ένα μήνα στον Ολυμπιακό ο Τζον Κόντσαρ φαίνεται πως σκέφτεται να αποχωρήσει από τους «ερυθρόλευκους». Ο 30χρονος Αμερικανός δεν φαίνεται να έχει πάρει την οριστική απόφαση για να ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό, αλλά είναι κάτι που εξετάζει, σε μια χρονική στιγμή όπου η ομάδα ταλαιπωρείται από προβλήματα τραυματισμών.

Οι ιθύνοντες των Πειραιωτών από την μεριά τους θέλουν να του αλλάξουν γνώμη, καθώς εκείνος μοιάζει να δυσκολεύεται στην προσαρμογή του και γι' αυτό τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Μπορεί να περίμενε διαφορετικά τα πράγματα ο ίδιος, ωστόσο ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα υψηλού επιπέδου, οι ρόλοι είναι διακριτοί και ξεκάθαροι και ο Γιώργος Μπαρτζώκας για να αποφάσισε την απόκτηση του κάτι είχε στο μυαλό του. Πιθανόν, ο παίκτης να φαντάζονταν διαφορετικά τον ρόλο του και γι' αυτό να σκέφτεται την πιθανότητα αποχώρησης, όμως αυτό ακόμη παραμένει ανοικτό.

Σε κάθε περίπτωση ο Τζον Κόντσαρ που δεν έχει δηλωθεί στη λίστα των ξένων της Greek Basketball League έχει παίξει σε δυο αγώνες της Euroleague με τον Ερυθρό Αστέρα και την Ντουμπάι χωρίς να σκοράρει έχοντας 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 τάπα σε 34 λεπτά συμμετοχής συνολικά.

Ο Τζον Κόντσαρ είχε ανακοινωθεί στις 22 Οκτωβρίου με συμβόλαιο για 1+1 χρόνο από τον Ολυμπιακό και πλέον φαίνεται πως η περίπτωση του θα απασχολήσει τη διοίκηση η οποία θα πρέπει να δώσει λύση.