Μοντέρο: Η ανάρτησή του για την απουσία του από τα παρκέ
Ο Γιαν Μοντέρο θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για αρκετούς μήνες μετά το χειρουργείο που έκανε στο γόνατο και ο Δομινικανός γκαρντ με ανάρτησή του στα social media εξέφρασε την απογοήτευσή του, που δεν μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
Παρόλα αυτά, η τελευταία φράση του μηνύματός του είχε αισιόδοξη... νότα γράφοντας χαρακτηριστικά: «Θα είμαι καλά!»
Αναλυτικά η ανάρτηση του Μοντέρο:
«Πραγματικά, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ήταν τόσο απογοητευτικό να μην μπορώ να βοηθήσω και να εξελιχθώ μαζί με την ομάδα μου, σε μια περίοδο που μοιάζει γεμάτη μεγάλες προκλήσεις. Θα είμαι καλά».
Realmente nunca pensé lo frustrante que sería el no poder ayudar y crecer con tu equipo en lo que parece ser una temporada de grandes retos 😭 i’ll be alright🤹🏽♂️— Jean Montero (@jeanmontero03) November 16, 2026
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