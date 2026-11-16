Ο Γιαν Μοντέρο μέσω των social media εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός πως δεν είναι σε θέση να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.

Ο Γιαν Μοντέρο θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για αρκετούς μήνες μετά το χειρουργείο που έκανε στο γόνατο και ο Δομινικανός γκαρντ με ανάρτησή του στα social media εξέφρασε την απογοήτευσή του, που δεν μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.

Παρόλα αυτά, η τελευταία φράση του μηνύματός του είχε αισιόδοξη... νότα γράφοντας χαρακτηριστικά: «Θα είμαι καλά!»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μοντέρο:

«Πραγματικά, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ήταν τόσο απογοητευτικό να μην μπορώ να βοηθήσω και να εξελιχθώ μαζί με την ομάδα μου, σε μια περίοδο που μοιάζει γεμάτη μεγάλες προκλήσεις. Θα είμαι καλά».